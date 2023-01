Un étranger aide un homme âgé atteint de la maladie de Parkinson qui a du mal à tourner la page d’un journal

La réalité déchirante de la vieillesse regarde les gens en face lorsqu’ils voient quelqu’un aux prises avec des maladies liées à l’âge. La maladie de Parkinson, qui provoque des mouvements involontaires ou incontrôlables, est un trouble assez courant chez les personnes de plus de 50 ans. Regarder quelqu’un lutter avec elle peut briser le cœur de n’importe qui. Un homme dans un métro de Londres a été vu en train de lutter pour tenir son journal. Ses mains tremblantes l’empêchent de lire le journal. C’est alors qu’un étranger est intervenu et a prouvé que la gentillesse prévaut toujours. La femme tient doucement le journal pour l’homme et tourne même la page pour lui. C’est un vrai tire-larme. Le clip a été partagé par l’utilisateur des médias sociaux Rosiemegagill sur son TikTok.

(Londres) : Cet homme atteint de la maladie de Parkinson ne pouvait pas tenir son journal, alors un étranger l’a tenu immobile pour qu’il puisse le lire. (🎥 : rosiemegangill)pic.twitter.com/hUoxqHHQrr — GoodNewsCorrespondant (@GoodNewsCorres1) 4 janvier 2023

Les utilisateurs des médias sociaux ont partagé ce chaleureux geste de gentillesse sur leurs pseudos Twitter. Beaucoup ont mentionné que lorsque les gens font preuve d’une telle gentillesse, le monde peut devenir un endroit magnifique. Ce geste attentionné a permis à beaucoup de mentionner que leur foi en l’humanité avait été restaurée. Un utilisateur a mentionné que les gens devraient être gentils même si personne ne les regarde. Tout comme la femme dans ce clip. Un utilisateur de Twitter a écrit : « Il y a de la gentillesse partout si vous la cherchez.

Un autre utilisateur a tweeté : “Soyez gentil chaque fois que possible… C’est toujours possible.”

« Nettoyage de la chronologie. Les petites choses sont les grandes choses », a lu un autre tweet.

Les nettoyeurs de temps prennent vie sur Twitter. Plusieurs clips adorables font sourire les utilisateurs des médias sociaux. Un clip en particulier a parfaitement capturé une relation réconfortante entre deux frères et sœurs. Et ça ne peut tout simplement pas être plus adorable que ça. La vidéo virale partagée sur Twitter montrait un jeune garçon protégeant sa petite sœur de la chute d’un cycle. Si ce n’est pas la quintessence du lien entre un frère et une sœur, alors qu’est-ce que c’est ?

On voit le garçon faire du vélo avec sa sœur cadette à l’arrière. Avant qu’il ne commence à pagayer, sa sœur s’assied patiemment à l’arrière et le garçon attache ses petites jambes au vélo avec un morceau de tissu. Il semble qu’il le fasse dans l’espoir de protéger sa petite sœur et de l’empêcher de tomber du cycle. Une fois qu’il l’a sécurisée, le garçon emmène son petit frère faire un tour.

