Un étrange trouble du sommeil mène à une percée dans la recherche sur Parkinson

En 1982, le retraité Donald Dorff a été la première personne à recevoir un diagnostic de trouble du sommeil qui, à son insu à l’époque, allait permettre des percées monumentales dans la recherche sur la démence et la maladie de Parkinson.

Le trouble en question, le « trouble du comportement du sommeil à mouvements oculaires rapides » ou RBD, a amené Dorff à entreprendre des mouvements violents pendant son sommeil. Il a pu s’infliger du mal pendant le sommeil paradoxal, période pendant laquelle le corps est censé être paralysé pendant le rêve.

« Secousses des membres, contractions musculaires, projection du bras, coups de poing, coups de pied, s'asseoir, se lever, sauter du lit et courir. Ces comportements sont très typiques du RBD », a déclaré le Dr Carlos Schenck, professeur et psychiatre au centre médical du comté de Hennepin de l'Université du Minnesota. CNN.







Le diagnostic de Dorff pourrait être un « canari dans la mine » pour d'autres troubles neurodégénératifs, bien que Dorff lui-même n'ait pas développé la maladie de Parkinson ni la démence, selon Schenck.

Schenck a également traité et étudié le trouble de Dorff alors qu’il était basé à Minneapolis et travaillait à l’époque au Minnesota Regional Sleep Disorders Center, publiant le premier article sur le RBD en 1986 alors qu’ils observaient un comportement similaire chez plusieurs patients.

En surface, il semblait s’agir simplement d’un trouble du sommeil, mais, comme les chercheurs l’ont découvert plus tard, il s’est avéré être un « canari dans la mine » pour d’autres maladies cognitives, comme la maladie de Parkinson et la démence.

« La perte de la paralysie du sommeil paradoxal qui est à la base du RBD est le prédicteur le plus précoce et le plus puissant d’un diagnostic ultérieur de la maladie de Parkinson et de la démence à corps de Lewy », a expliqué Schenck.

La maladie de Parkinson peut endommager la vapeur du cerveau, ce qui peut alors avoir un impact sur la capacité du corps à rester immobile pendant les rêves nocturnes. Les hallucinations sont également fréquentes chez les patients atteints de troubles neurodégénératifs et peuvent également survenir chez ceux atteints de RBD.

Puisqu'il n'existe aucun moyen de ralentir la progression de maladies comme la maladie de Parkinson, la démence ou des troubles neurologiques similaires, les chercheurs espèrent trouver des réponses en étudiant le RBD, qui « pourrait être le premier signe d'un trouble neurodégénératif ».







Schenck a exhorté toute personne de plus de 50 ans qui développe soudainement des comportements de sommeil inhabituels, comme marcher et parler, à consulter un professionnel de la santé.

Actuellement, un essai clinique est en cours dans neuf centres à travers le pays, baptisé le Consortium nord-américain de synucléinopathie prodromiquequi recherche des traitements RBD et un moyen de ralentir son développement.

Actuellement, les praticiens traitent le RBD avec des médicaments comme la mélatonine ou le clonazépam, ce dernier traitant les convulsions et détendant les muscles, et un ou une combinaison des deux fonctionne la majorité du temps, selon Schenck.

« Nous connaissons très bien le mécanisme du RBD et nous savons comment le traiter », a déclaré Schenck, qui a exhorté toute personne de plus de 50 ans présentant des symptômes soudains et inhabituels de somnambulisme ou de somnambulisme à consulter un médecin.

« La prochaine étape consiste à ralentir ou à stopper la progression vers la maladie de Parkinson et la démence à corps de Lewy. »