Un étrange « orbe doré » provenant du fond de l’océan confond les scientifiques

Une équipe de chercheurs explorant le fond marin au large de l’Alaska a découvert la semaine dernière un étrange objet jaune cuivré à une profondeur de plus de 3,2 kilomètres. Les chercheurs ne savent toujours pas de quoi il s’agit.

« Bien que nous ayons pu récupérer ‘l’orbe doré’ et l’amener sur le navire, nous ne sommes toujours pas en mesure de l’identifier au-delà du fait qu’il est d’origine biologique », a déclaré Sam Candio, coordinateur de l’expédition de la NOAA pour l’expédition en cours. , dans un Ocean Explorer libérer.

La structure d’environ 4 pouces de large (10 centimètres de large) a été retrouvée fermement attachée à un rocher au large des côtes de l’Alaska le 30 août, à une profondeur de 10 827 pieds (3 300 mètres). L’objet a été repéré par des scientifiques à l’aide du véhicule télécommandé Découvreur profondqui était exploité à partir du navire de la NOAA Explorateur d’Okeanos. L’expédition au cours de laquelle l’objet a été retrouvé est la Seascape Alaska 5 : Exploration et cartographie de véhicules télécommandés dans le golfe d’Alaskaqui devrait se dérouler jusqu’au 16 septembre.

Sous la mer, l’objet mystérieux avait un petit trou près de sa base, où il était fixé au rocher. La coloration intérieure semblait être similaire à son éclat externe jaune-brun. Les premières suppositions sur l’identité de la structure incluaient qu’il s’agissait d’un boîtier d’œuf, d’une partie morte d’une éponge de mer ou d’un corail jusqu’alors inconnu.

« Nous n’en apprendrons probablement pas plus tant que nous ne serons pas en mesure de l’introduire dans un laboratoire où nous pourrons continuer à tirer parti de l’expertise collective de la communauté scientifique avec des outils plus sophistiqués que ceux que nous sommes en mesure de maintenir à bord du navire », a ajouté Candio. . « Bien que cela soit quelque peu décourageant d’être déconcerté par cette découverte, elle nous rappelle à quel point nous en savons peu sur notre propre planète et combien il nous reste à apprendre et à apprécier notre océan. »

Le spécimen a été récupéré par le Découvreur profond’s échantillonneur d’aspiration et est maintenant à bord du Océanos Explorateur, où l’équipe pourra, espérons-le, l’identifier. Hors de l’eau, la structure en forme de dôme ressemble un peu à du carton mouillé. Mais d’après son apparence dans son environnement naturel, il ne s’agit probablement pas de carton mouillé.

En attendant plus de détails sur le dôme doré, vous pouvez syntoniser Des plongées ROV diffusées en direct ont lieu tous les jours à 13 h HE. Bonne chasse!

