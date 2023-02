Un étrange objet triangulaire semblable à un OVNI repéré au-dessus de la ville d’Utah aux États-Unis

Les allégations d’observations d’OVNIS ne sont pas nouvelles. Les gens supposent souvent que tout objet d’apparence inhabituelle dans le ciel est un OVNI. Plusieurs vidéos de tels OVNIS ont trouvé leur chemin vers les médias sociaux dans le passé. L’événement le plus récent, dans lequel un “triangle semi-transparent” a été aperçu flottant au-dessus d’une ville des États-Unis, a été ajouté à la liste. Les témoins de l’événement sont convaincus qu’il s’agit d’un véritable engin extraterrestre.

La vidéo a été enregistrée par un témoin oculaire qui a réussi à capturer l’observation bizarre. Le court clip montre l’objet inconnu flottant sans effort dans le ciel. Selon Ladbible, le témoin a estimé que l’engin aurait une longueur d’environ 60 à 75 pieds et se trouverait à environ 1 250 à 1 500 pieds dans le ciel. La forme triangulaire écarte toute possibilité qu’il s’agisse d’un avion à réaction et, pour couronner le tout, il reste immobile et flotte dans le ciel au même endroit pendant la vidéo.

La séquence a été tournée au-dessus de Salt Lake City, Utah, aux États-Unis et suit quelques semaines seulement après que l’armée américaine a révélé qu’elle enquêtait sur un “ orbe volant non identifié ” découvert par un avion de surveillance au-dessus d’une zone de combat active.

“J’ai remarqué un objet triangulaire assez grand planant dans le ciel. C’était d’abord flottant, mais en mouvement, ondulant », a révélé le témoin anonyme. Le spectateur avait enregistré quatre vidéos, chacune d’une durée d’environ une minute et trente secondes. L’objet a continué à dériver vers le nord jusqu’à apparemment disparaître.

Scott C. Waring, un passionné d’OVNI, a publié l’incident sur son blog UFO Sightings Daily. Scott a décrit la rencontre comme “plutôt cool”, et il a présenté ses observations et ses conclusions sur l’objet triangulaire. L’impression initiale des Écossais était qu’il s’agissait de l’un des avions de chasse furtifs fréquemment repérés au-dessus de l’Utah. Cependant, l’objet est resté en place. et n’a pas bougé, ce qui indique que ce n’est peut-être pas le jet.

Il l’a ensuite considéré comme un TR3B de l’USAF ou un engin triangulaire utilisant la conception et le corps du chasseur furtif, mais a abandonné cette idée puisque l’USAF ne piloterait pas un TR3B pendant la journée pour le garder caché au public. Scot était convaincu qu’il s’agissait d’un véritable vaisseau spatial extraterrestre après de longues délibérations.

