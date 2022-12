Un étrange objet de 80 pieds de long retrouvé enterré dans le sable à Florida Beach

Bien qu’il soit courant que des animaux aquatiques s’échouent sur le rivage, dans une rare tournure des événements, l’érosion a exposé quelque chose d’inconnu sur une plage de Floride. Selon WESH, l’étrange objet qui a été retrouvé enterré dans le sable semble avoir la forme d’un vieux bateau. Mais il est probable que l’objet pourrait être n’importe quoi d’autre. Dit d’environ 80 pieds de long, l’objet en bois et en métal a été exposé en raison de tempêtes consécutives causées par les ouragans Nicole et Ian en septembre et octobre. Selon certaines informations, les tempêtes ont entraîné la destruction de dunes naturelles et de digues qui ont emporté des couches de sable.

Dès que l’étrange objet a été déterré, l’incident a été signalé à l’équipe d’archéologie sous-marine de l’État. Le portail suggère que le département évalue actuellement l’objet. Lors d’une récente interaction, le chef adjoint de la sécurité des plages du comté de Volusia, Tammy Malphurs, a déclaré à WESH que les autorités ne sont pas encore sûres de la nature exacte des débris. “Nous ne savons pas ce que c’est, mais c’est un gros morceau de débris probablement d’environ 80 à 100 pieds de long”, a-t-elle déclaré.

Ce sont les passants et le résident de la région qui ont d’abord remarqué les débris, alors que certains ont estimé qu’il pourrait s’agir d’un naufrage, beaucoup supposent également qu’il peut s’agir d’une jetée qui s’est effondrée lors des tempêtes passées. Cependant, les autorités prédisent que l’étrange objet a été enterré dans le sable pendant des décennies. “Nous ne l’avons jamais vu exposé auparavant dans cette zone, c’est donc la première fois en au moins 25 ans que je sais qu’il est exposé”, a ajouté le chef adjoint.

Une équipe de responsables de l’État doit se rendre prochainement sur la plage pour enquêter sur l’affaire et partager son avis d’expert sur les débris inconnus et non identifiés. Ce n’est pas le premier incident où un objet mystérieux a été déterré en raison d’une érosion inhabituelle. En août dernier, l’ancre d’un navire a été découverte à Flagler Beach en Floride. Apparemment, il a été estimé que l’ancre aurait pu être fabriquée dans les années 1800.

