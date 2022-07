Un étrange félin repéré dans les rues de New York, les habitants mis en garde sur Facebook

La planète abrite un grand nombre d’espèces, et nous ne les connaissons pas toutes. Parfois, des animaux qui ne sont pas familiers à l’homme ordinaire peuvent quitter leur habitat naturel et être vus dans des localités urbaines, provoquant beaucoup d’intérêt public, d’amusement et souvent même de peur et de panique. Quelque chose de similaire s’est produit à New York il y a quelques jours lorsque des habitants ont surpris un étrange félin rôdant dans les rues, provoquant la panique et la confusion.

Le félin, qui ressemblait à un gros chat comme un guépard, a été aperçu à West Islip sur la rive sud de Long Island à New York, se promenant dans les rues. Il était inhabituel pour les passants de voir un tel animal se déplacer dans les rues et il était clair qu’il avait fait une incursion loin de son habitat naturel. Il y avait aussi une confusion quant à ce qu’était exactement l’animal, certains pensant même qu’il était dangereux.



La Strong Island Animal Rescue League (SIARL), qui a reçu quelques photos du félin, a mis en garde les gens sur la localité de l’animal via une publication sur Facebook. Ils ont demandé aux habitants de les appeler s’ils repèrent le chat exotique et de ne pas le chasser ou l’engager.

La Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux (SPCA) a déclaré : « Protégez vos enfants, protégez vos animaux de compagnie ». Certaines personnes ont estimé que le chat appartenait probablement illégalement à quelqu’un à proximité d’où il s’était échappé.

De nombreux internautes ont identifié le chat comme un Lynx de Sibérie après que le SIARL ait posté ses photos et ont été visiblement surpris d’en voir un si loin de son habitat naturel au milieu des gens. Ils espéraient que l’animal serait sauvé sans qu’il lui soit fait de mal.

