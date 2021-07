Un étrange «bateau de croisière flottant» repéré au large des côtes britanniques dans une illusion d’optique époustouflante

Une FATA Morgana est créée lorsqu’une couche d’air plus chaud se trouve au-dessus d’une couche d’air froid, ce qui fait que la lumière se plie plus que la normale.

Pour qu’une Fata Morgana apparaisse, les conditions atmosphériques doivent être parfaites.

Cela commence par une masse d’air froid près du sol ou de la surface de l’eau qui est surmontée d’une couche d’air chaud plus haut dans l’atmosphère.

Bien que le phénomène puisse se produire sur terre, ils sont plus fréquents en mer car l’eau contribue à former la couche d’air frais nécessaire.

Les navires flottants – comme ceux qui ont été aperçus récemment au large de la Grande-Bretagne – ne sont qu’un des effets possibles de la Fata Morgana.

Il peut déformer, déformer et obscurcir les images – les écrasant, les faisant se fondre dans l’horizon, ou même produisant des inversions effrayantes et effrayantes où une image miroir apparaît au-dessus de l’objet.

Fata Morgana peut également prendre la forme d’une « haie marine » – qui apparaît presque comme un mur ou une falaise d’eau autour de l’horizon.

Le phénomène a été lié à de nombreux contes folkloriques, tels que le tristement célèbre navire fantôme le Flying Dutchman.

Il a également été blâmé pour l’apparition d’îles fantômes, telles que la légendaire Terre de Sannikov en Russie et l’inexistence de la chaîne de montagnes des monts Croker.

Plus récemment, Fata Morgana a été liée à des observations d’ovnis et elle est de plus en plus filmée.

De nombreuses photos documentent le mirage qui montre des images déformées de navires à l’horizon, des murs d’eau scintillants apparaissant au large, ou même des villes dans le ciel.

Le mirage tire son nom de Morgan le Fay – une sorcière de la légende arthurienne – qui aurait utilisé sa sorcellerie pour attirer des marins involontaires dans ses pièges.