Un étourdissant de tous les temps d’une finale NBA, et Joe Mazzulla est-il sur la sellette ? Plus : mises à jour All-Star

Si vous voulez regarder une finale Lakers-Celtics NBA, vous feriez mieux de lancer la série Hardwood Classics.

Prenez vos balais

Miami oblige Boston à abandonner le match 3

À un moment donné, les gens doivent apprendre à ne pas contrarier Jimmy Butler. Alimentant son feu par même légèrement célébrer ou parler un peu trop de détritus, c’est jouer un jeu dangereux.

Grant Williams a appris ce vendredi après avoir fait un 3 points dans le quatrième quart du match 2, parlant des ordures à Butler, l’encrassant lors du jeu suivant et s’affrontant ensuite. Boston détenait une avance de 96-87 après le 3 points de Williams. Butler a ensuite marqué neuf des 15 prochains points de Miami alors que le Heat a remporté une victoire de 111-105 dans le deuxième match et deux victoires sur la route à Boston.

Dans le match 3 de dimanche, Butler a retardé sa réaction à la pêche à la traîne. Miami a botté le cul de Boston de toutes les manières. En fait, alors qu’une course Heat au troisième quart a poussé leur avance à 30, Butler a effectué un rappel. Un Gabe Vincent à 3 points a mis Miami en avance de 23 avant que Butler ne s’agenouille au sol et fasse un mouvement de temps mort tout en regardant droit vers Al Horford, qui avait fait ce geste après un gros coup de Boston dans le premier match.

Jimmy Butler a donné le geste de « timeout » à Al Horford et aux Celtics après avoir gagné 29 points au troisième quart 👀 pic.twitter.com/JQCC8pkAqe – L’athlétisme (@TheAthletic) 22 mai 2023

Les Celtics ont carrément abandonné la nuit dernière – à la fois dans leur défaite 128-102 dans le match 3 et sur leur saison. Ils n’ont montré aucun combat après les premières minutes du match. Leur saison est terminée bien qu’ils aient légalement programmé des matchs. Butler les a dominés. Duncan Robinson et Bam Adebayo ont passé la serpillière avec eux. Vincent, Caleb Martin et Max Strus continuent également de les détruire.

Le Heat, 8 têtes de série, est sur le point de balayer les Celtics et de se qualifier pour la finale de la NBA pour la deuxième fois en quatre ans. Entrant dans le match 4, les Celtics ont probablement déjà leurs vols de vacances réservés. Erik Spoelstra est le meilleur entraîneur de basket.

Denver fait éclater la bulle de Los Angeles

Le Heat n’est pas la seule équipe prête à balayer son adversaire. Les Nuggets ont gagné 3-0 sur les Lakers samedi soir avec une autre performance monstre de leur duo dynamique : Nikola Jokić et Jamal Murray. Tout le monde se demande où est passé le jeu de D’Angelo Russell, si LeBron James peut prendre le relais à tout moment ou si Anthony Davis peut combattre l’intérieur des Nuggets. Mais le doublé de Denver a été de trop.

Lorsque Murray a repris le match 2, nous avons attendu la réponse des Lakers pour une victoire dans le match 3. Au lieu de cela, Murray est sorti tôt dans le match 3 et a mis celui-là au lit. Il a perdu 30 de ses 37 points, un sommet dans le match, en première mi-temps, anéantissant toute défense lancée sur son chemin. C’était un excellent report du quatrième quart du match 2. Puis, alors que les choses ralentissaient pour Murray dans le match 3, Jokić est sorti d’un problème de faute et l’a scellé en marquant 15 de ses 24 au quatrième quart. Les Nuggets ont gagné 119-108.

Les équipes ont une fiche de 0-149 de tous les temps lorsqu’elles sont à la traîne d’une série de sept matchs 0-3. Et je ne prétendrai pas qu’il y a une chance pour l’une ou l’autre des équipes perdantes d’entrer dans l’histoire ici. Les Lakers et les Celtics sont foutus. Les Lakers peuvent prendre un match mais n’en ont pas assez pour un effondrement historique de Denver, même s’il n’y a pas eu de grève des scénaristes à Hollywood. La grande défense des Lakers ne peut empêcher les Nuggets de faire des 3 points. Tout ce que LA a fait au deuxième tour contre les Splash Brothers est nul et non avenu. L’impressionnante défense des Nuggets continue de se solidifier de plus en plus.

Nous sommes au bord d’une finale Nuggets-Heat NBA – une tête de série 1 contre une tête de série 8. Et ça va être un basket brillant.

Vérifions avec Shams.

Les dernières nouveautés de Shams

Les ajustements All-Star abondent?

Au cas où vous l’auriez manqué, au cours du week-end, Mike Vorkunov et moi avons signalé un changement majeur – ou un retour en arrière – du format du match des étoiles de la NBA.

La NBA envisage de modifier le format All-Star Game du repêchage actuel des joueurs à la Conférence Est contre Conférence Ouest, entre autres concepts, ont déclaré des sources informées des discussions. L’Athlétisme.

Voici ce que vous devez savoir :

Des changements au format All-Star Game ont été discutés lors des récentes réunions du Conseil des gouverneurs et du directeur général.

La NBA et la NBPA ont convenu ces derniers mois de discuter d’une compétitivité accrue dans le All-Star Game dans le cadre d’une nouvelle convention collective, ont indiqué des sources. Ces correctifs pourraient venir pour la saison 2023-24.

Avant 2018, le match des étoiles était Est contre Ouest. Au cours des six matchs sous le format de repêchage de joueur, LeBron James a été capitaine de l’une des équipes.

Le All-Star Game reviendra à Indianapolis en 2024. Ce sera la première fois que la ville accueillera cet événement depuis 1985.

Revenons à toi, Zach !

Un autre Hot Seat ?

Joe Mazzulla garde-t-il son emploi ?

Le discours autour de l’effort décevant de Boston en finale de conférence et du blâme jeté sur l’entraîneur Joe Mazzulla a été fascinant. Mazzulla a été placée dans une situation chaotique après le départ d’Ime Udoka à l’automne. Presque instantanément, les Celtics ont bien géré la situation et se sont dirigés vers l’Est pendant une grande partie de la saison. Mazzulla ressemblait au prodige qui allait entraîner les Celtics pendant très longtemps.

Ensuite, les choses ont légèrement diminué vers la fin de la saison. Lors des séries éliminatoires, Boston a curieusement eu du mal à ranger une équipe de Hawks incohérente au premier tour et a eu un trou de série 3-2 au deuxième tour contre les 76ers.

Mazzulla, lors de sa première finale de conférence en tant qu’entraîneur-chef, s’est ensuite retrouvé à s’affronter avec Erik Spoelstra. Il s’agit de la troisième finale de conférence de Spoelstra en quatre ans – toutes contre Boston. Mazzulla a été gêné dans cette série. Est-ce suffisant pour lui coûter son emploi ?

Mazzulla a été blâmé pour la débâcle du match 3 de Boston. Lorsqu’on lui a demandé ce qui s’était passé, il a répondu :

« Je ne les avais tout simplement pas prêts à jouer. Peu importe ce que c’était. Qu’il s’agisse de la formation de départ ou d’un ajustement, je dois les amener dans un meilleur endroit prêt à jouer. C’est sur moi.

Il a également admis avoir perdu le vestiaire.

« Ouais, c’est pourquoi je dois être meilleur pour comprendre ce dont cette équipe a besoin. »

Bien que Mazzulla ait été mauvais, l’entraîneur est le plus facile à blâmer. Et les joueurs ? Gabe Vincent a botté les fesses de Marcus Smart. Jaylen Brown a marqué 50 points sur 61 tirs. Omer Yurtseven a plus de paniers au quatrième quart que Jayson Tatum dans cette série. Les joueurs ont carrément aspiré.

Oui, Mazzulla doit les préparer à jouer, mais les joueurs ne peuvent-ils pas rassembler leur propre urgence ? Les entraîneurs sont faciles à blâmer et encore plus faciles à remplacer. Peut-être que Brad Stevens n’ira pas ce loin avec Mazzulla après une saison, mais la ville de Boston est à la recherche du sang d’un bouc émissaire. Les derniers gagnants de l’entraîneur de l’année ont été licenciés. Celui qui sera balayé par la tête de série 8 lors des finales de conférence pourrait être le prochain.

