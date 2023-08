Un ETF spot bitcoin est beaucoup plus proche de la réalité, nous n’y sommes pas encore

Eh bien, maintenant, la SEC est dans un véritable pétrin.

La Cour d’appel américaine pour le circuit DC s’est rangé du côté de Grayscale dans un procès contre la SEC, améliorant considérablement les chances qu’un fonds négocié en bourse Bitcoin soit approuvé. La SEC avait précédemment rejeté la demande de Grayscale visant à convertir son Grayscale Bitcoin Trust en ETF.

Le problème pour la SEC est que le tribunal a carrément rejeté la base même sur laquelle la SEC a refusé un ETF spot bitcoin au cours des dernières années.

La SEC a déclaré qu’elle ne pouvait pas approuver un ETF Bitcoin au comptant car il n’existe pas de marché crypto réglementé de taille suffisante pour empêcher toute manipulation.

Mais le tribunal a interpellé la SEC pour son approbation préalable d’un produit Bitcoin basé sur des contrats à terme. Le tribunal a dit, en substance, Hé, vous avez approuvé un produit Bitcoin basé sur des contrats à terme. Les marchés à terme et le marché au comptant sont des produits « similaires ». Si vous approuvez l’un, vous devez approuver l’autre.

« Étant donné que les marchés au comptant et à terme du bitcoin sont étroitement liés, il va de soi que la manipulation sur l’un ou l’autre marché affectera le prix des contrats à terme sur le bitcoin », a déclaré le tribunal.

« Le refus de la proposition de Grayscale était arbitraire et capricieux parce que la Commission n’a pas réussi à expliquer son traitement différent à l’égard de produits similaires », a déclaré la cour d’appel.

Le drame de cette décision est qu’elle ne fait rien pour apaiser les inquiétudes concernant une éventuelle manipulation, qui n’ont pas disparu. Le tribunal a simplement déclaré que la SEC avait commis une erreur en approuvant un ETF (contrats à terme Bitcoin) et en n’approuvant pas un autre (Bitcoin au comptant).

Où aller à partir d’ici

Et après? Beaucoup de choses dépendent de la volonté du président de la SEC, Gary Gensler, de se retirer ou de se battre jusqu’au bout.

La SEC a plusieurs choix à faire.

La première est de savoir s’il souhaite faire appel de l’affaire, auquel cas l’ordonnance serait suspendue jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur l’appel. Le régulateur dispose de 45 jours pour prendre cette décision. Un appel est possible, mais le ton dur de la décision judiciaire rend certainement plus difficile pour la SEC de faire appel.

En fonction de la décision de faire appel, plusieurs choix s’offrent ensuite à vous.

1) Approuver tout ou partie des neuf demandes d’ETF spot bitcoin dès que possible. La SEC pourrait accepter la décision du tribunal et rendre une ordonnance autorisant la bourse sur laquelle l’ETF Grayscale serait coté (NYSE Arca) à coter le fonds Grayscale ou à approuver d’autres fonds qui ont fait une demande.

Candidats à un ETF spot bitcoin

Confiance Bitcoin en niveaux de gris

Ark/21 partage la confiance Bitcoin

Fiducie ETF Bitwise Bitcoin

Fiducie ETF BlackRock Bitcoin

Fiducie Bitcoin VanEck

WisdomTree Bitcoin Trust

Fonds Bitcoin Valkyrie

FNB Invesco Galaxy Bitcoin

Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust

2) Retarder aussi longtemps que la loi le permet. Le premier des candidats à déposer a été Ark, qui a été publié dans le Federal Register le 15 mai. La SEC dispose d’un délai maximum de 240 jours pour approuver ou refuser ces demandes, ce qui signifie que la première date limite serait le 10 janvier 2024.

3) Trouvez une nouvelle justification pour laquelle la demande ne devrait pas être approuvée et osez Grayscale poursuivre en justice à nouveau. La SEC ne peut plus invoquer l’argument selon lequel il n’existe pas de marché de taille suffisante pour empêcher les manipulations, mais elle pourrait invoquer d’autres arguments.

Comme quoi? Ce n’est pas clair.

Il existe une dernière possibilité : la SEC pourrait simplement tuer l’ETF à terme Bitcoin. Cela est théoriquement possible, mais peu probable, étant donné que la SEC a récemment approuvé les contrats à terme sur Bitcoin (avec effet de levier).

Qui est en première ligne ?

Même en supposant qu’un ETF Bitcoin au comptant arrive, cela ne signifie pas que Grayscale peut nécessairement sauter la ligne. Il est possible que la SEC approuve ARK en premier, ou tous les deux en même temps.

Je me demande si la SEC regrette cette décision d’approuver les contrats à terme sur Bitcoin.

Remarque : Matt Hougan, directeur des investissements et responsable de Bitwise Asset Management, l’un des candidats à un ETF Bitcoin au comptant, apparaîtra sur ETF Edge dans le rapport de mi-temps mercredi. Pour ETF Edge à 14 h HE, Hougan sera rejoint par Craig Salm, directeur juridique de Grayscale, et Jeremy I. Senderowicz, avocat chez VedderPrice qui représente les ETF depuis près de 20 ans.