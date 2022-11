Un ETF S&P 500 offrant des dividendes en pourcentage à deux chiffres

Les investisseurs peuvent envisager ETF Equity Premium Income Fund de JPMorgan afin d’obtenir des gains plus fiables dans l’environnement de marché volatil actuel.

Selon la firme, l’ETF utilise S&P 500 des options et des données exclusives pour générer un revenu mensuel pour les investisseurs. L’objectif est de fournir aux investisseurs un revenu même lorsque l’incertitude du marché est élevée. Le fonds existe depuis mai 2020.

Bryon Lake de JPMorgan est derrière l’ETF. Il a déclaré cette semaine à “ETF Edge” de CNBC qu’une approche défensive de l’investissement est essentielle en ce moment, notant que le fonds vise à investir dans des sociétés dont les bilans sont de qualité. Il a répertorié Hershey , Progressive et Bristol Myers Squibb comme des noms clés car ils versent historiquement des dividendes entre 2% et 3%.

Pourtant, au 31 octobre, l’ETF verse un dividende mensuel de 14 %. Alors, comment ce calcul s’additionne-t-il?

“N’oubliez pas que la prime qui provient de ces options est dictée par la volatilité du marché. Et si vous regardez cette année, nous avons eu de la volatilité, ce qui a fait grimper cette prime. Par conséquent, nous avons pu récolter cela”, selon Lake, responsable mondial des solutions ETF chez JPMorgan Asset Management. “Historiquement, nous ciblons un rendement d’environ 6% à 8% sur ce portefeuille. … Mais en raison de la volatilité accrue cette année, nous poussons.”

Lake a ajouté que ses clients sont toujours à la recherche de revenus, qu’ils soient haussiers ou baissiers.

“Les investisseurs disent : ‘Je veux me débarrasser complètement des actions. Je sais que c’est une partie importante de mon portefeuille. Peut-être que je détiendrai ce portefeuille où je pourrai récolter des revenus… fournit un peu de protection contre les baisses, et cela me permet également de naviguer sur ces marchés difficiles », a-t-il déclaré.

Lake a cependant reconnu que les choses pouvaient mal tourner.

“La volatilité pourrait diminuer, et donc nous collecterions un peu moins de primes, et ce rendement diminuerait avec cela”, a-t-il déclaré.

Le JPMorgan Equity Premium Income Fund ETF surperforme le S&P 500 depuis le début de l’année. Mais ils sont toujours tous les deux dans le rouge. L’ETF est en baisse de près de 15 % tandis que le S&P est en baisse d’environ 21 %.