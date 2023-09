Un État membre de l’OTAN menace d’abattre des drones russes

La Roumanie déploiera des radars et 600 soldats à sa frontière avec l’Ukraine, a déclaré le chef adjoint de son état-major.

Les forces armées roumaines sont prêtes à abattre des véhicules aériens sans pilote (UAV) russes, a déclaré vendredi le chef adjoint de son état-major, le général Gheorghița Vlad. Bucarest déploiera également des forces supplémentaires dans le delta du Danube, près de la frontière ukrainienne, a-t-il déclaré à la chaîne suédoise SVT 2.

« Nous avons décidé de déployer environ 600 soldats pour renforcer notre ligne de défense dans la partie nord de Dobrogea », » a déclaré Vlad, faisant référence à la région côtière orientale de la Roumanie, qui borde l’Ukraine au nord. La frontière entre l’Ukraine et la Roumanie longe le Danube.

Selon le général, des systèmes radar supplémentaires ont également été déployés dans la zone et les défenses aériennes locales ont été mises en alerte. La Roumanie aussi « eu des discussions » avec d’autres États membres de l’OTAN concernant sa réponse potentielle à ce que Vlad a décrit comme étant possible « Agression russe ».

Lorsqu’on lui a demandé si la Roumanie était prête à utiliser ses systèmes de défense aérienne contre les drones russes, le général a répondu qu’ils étaient prêts à utiliser leurs systèmes de défense aérienne contre les drones russes. « prêt à utiliser toute la puissance militaire pour défendre le territoire roumain ». La réponse exacte dépendra « au niveau de la menace » il ajouta.

Le ministère roumain de la Défense a restreint jeudi les vols au-dessus du nord de la Dobrogea et en particulier près de la frontière avec l’Ukraine. Il a également annoncé la construction de deux abris anti-bombes dans la région de Plauru-Ceatalchioi, située juste en face d’Izmail, le plus grand port fluvial d’Ukraine dans le delta du Danube.

Plus tôt cette semaine, Bucarest a affirmé que l’épave d’un drone russe présumé avait été découverte dans la région. « S’il est confirmé que les restes appartiennent à un drone russe, la situation serait totalement inacceptable et constituerait une grave violation de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de la Roumanie », a-t-il ajouté. » avait alors déclaré le président Klaus Iohannis.

Kiev a affirmé lundi qu’un drone russe s’était écrasé en Roumanie lors d’une attaque sur Izmail. Le ministère roumain de la Défense a initialement nié cette affirmation. Moscou n’a pas commenté l’incident.

La Russie a commencé à cibler les infrastructures portuaires d’Odessa et d’autres villes ukrainiennes de la mer Noire en juillet, à la suite d’une attaque de drones maritimes de Kiev sur le pont qui relie la Crimée à la Russie continentale. L’attaque a fait deux morts parmi les civils et blessé un mineur.