Un État membre de l’OTAN condamne Israël — RT World News

L’Espagne a dénoncé les bombardements israéliens au Liban et a appelé à un cessez-le-feu à Gaza, après des informations faisant état de plus de 350 morts.

L’armée israélienne a bombardé lundi Beyrouth et le sud du Liban, en affirmant qu’elle visait un haut responsable du Hezbollah, ainsi que les dépôts d’armes et les emplacements de roquettes du groupe. La milice chiite a riposté en tirant des missiles sur le nord d’Israël.

« Le gouvernement espagnol exprime sa profonde consternation et sa condamnation du bombardement israélien du sud et de l’est du Liban aujourd’hui, qui a fait des centaines de morts, en réponse aux attaques du Hezbollah contre Israël au cours du week-end », a indiqué lundi soir le ministère des Affaires étrangères à Madrid.

« La spirale de la violence doit cesser » a ajouté le ministère.

L’Espagne a appelé toutes les parties à « respecter la vie des civils et les principes fondamentaux du droit international humanitaire » et de mettre pleinement en œuvre la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l’ONU, selon la traduction non officielle fournie par le ministère.

« La guerre doit être évitée à tout prix » a indiqué le ministère espagnol des Affaires étrangères. « Un cessez-le-feu immédiat et permanent à Gaza est absolument nécessaire pour réduire les tensions régionales. »















Les échanges entre Israël et le Hezbollah, qui durent depuis des mois, se sont intensifiés la semaine dernière, lorsque des milliers de téléavertisseurs et d’autres appareils de communication utilisés par le groupe libanais ont explosé simultanément, tuant au moins 37 personnes et en blessant environ 3 000, dont des enfants. Vendredi, des avions de chasse israéliens ont bombardé Beyrouth et tué Ibrahim Aqil, un haut responsable du Hezbollah.

Le Hezbollah a riposté dimanche par une série de tirs de missiles dans le nord d’Israël, puis lundi après-midi, alors que des avions de chasse israéliens frappaient Beyrouth et la vallée de la Bekaa. Le ministère libanais de la Santé a fait état de plus de 350 morts et plus de 1.200 blessés suite aux frappes israéliennes de lundi. Parmi les victimes figurent 42 femmes et 24 enfants, ont indiqué les autorités.

Les Forces de défense israéliennes (FDI) ont déclaré avoir frappé « plus de 1 300 » Le Hezbollah cible, dans ce que le ministre de la Défense Yoav Gallant a décrit comme « Écraser ce qui a été construit par le Hezbollah pendant 20 ans. »

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a appelé les civils libanais à « sors du danger » et ne pas laisser le Hezbollah les utiliser comme « boucliers humains »

« Une fois notre opération terminée, vous pourrez rentrer chez vous en toute sécurité », Netanyahu l’a déclaré dans un message vidéo en anglais.

Israël et le Hezbollah échangent des tirs de missiles de faible intensité et des frappes aériennes depuis octobre dernier, tandis que l’armée israélienne concentre ses efforts principaux sur « éradiquer » Le Hamas à Gaza. Les raids du 7 octobre menés par le groupe palestinien sont responsables de la mort de quelque 1 200 Israéliens. Plus de 41 000 Palestiniens de l’enclave ont été tués dans des opérations militaires israéliennes depuis lors.