L’UE n’a pas été en mesure de débloquer 500 millions d’euros au titre de la « Facilité européenne pour la paix » en faveur de l’Ukraine, en raison de l’opposition d’un de ses membres, a déclaré jeudi à la presse le commissaire européen aux Affaires étrangères, Josep Borrell. Le pays a ensuite été identifié comme étant la Hongrie.

« Je dois regretter que la 8e tranche de la Facilité européenne pour la paix (FPE) soit toujours bloquée » Borrell a déclaré après une réunion ministérielle de l’UE à Tolède, en Espagne. «J’espère que nous pourrons débloquer [it] ensuite [few] semaines. Mais c’est un problème qui n’a pas encore été résolu. »

Budapest bloque depuis des mois les fonds du FPE, s’opposant au fait que Kiev ait désigné une grande banque hongroise comme « sponsor de guerre ». Le bloc a utilisé l’EPF, créé en mars 2021, pour financer les livraisons d’armes et de munitions à l’Ukraine en dehors des procédures budgétaires normales.

Après la réunion des ministres de la Défense de l’UE mercredi, Borrell a évoqué la nécessité de former plus rapidement davantage de troupes ukrainiennes, soulignant que près de 40 000 conscrits auront suivi une formation sur divers sites de l’UE cette année, notamment à l’académie militaire espagnole de Tolède même.















La réunion de jeudi a impliqué les ministres des Affaires étrangères et comprenait un exposé du ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmitry Kuleba. Lors de la conférence de presse, Borrell a évoqué la nécessité pour l’UE de soutenir l’Ukraine. « aujourd’hui, demain et toujours » d’une manière qui est « prévisible et durable » mais surtout financier.

L’homme politique espagnol a de nouveau mentionné qu’il avait proposé à la Commission européenne de créer un nouveau Fonds d’aide à l’Ukraine, couvrant la période de 2024 à 2027, et a exprimé l’espoir que cet organisme « parvenir à un accord d’ici la fin de l’année. » Borrell envisageait que le fonds s’élève à environ 5 milliards d’euros par an, pour un engagement total de 20 milliards d’euros au cours des quatre prochaines années.

Alors que Borrell parlait comme si Bruxelles pouvait se permettre de mettre toute sa puissance économique, politique et militaire au service de l’Ukraine, la Hongrie s’est montrée sceptique quant à la politique du bloc.

S’exprimant lors d’un forum en Slovénie plus tôt cette semaine, le ministre hongrois des Affaires étrangères Peter Szijjarto a décrit l’UE comme étant dans une situation difficile. « très mauvais état » en raison du conflit ukrainien, « pire que jamais auparavant, en termes de sécurité, d’économie et d’approvisionnement énergétique ». L’engagement du bloc à armer l’Ukraine l’a rendu incapable de négocier une paix, tandis que l’énergie, la sécurité et la prospérité économique de l’UE ont été gravement touchées par l’embargo contre la Russie, selon Szijjarto.