Un état improbable devient le nouvel épicentre surprenant du cancer en Amérique

Les chercheurs qui étudient la forte augmentation des cancers dans l’Iowa se sont penchés sur un certain nombre de facteurs qui ont fait de cet État l’épicentre improbable de nouveaux cas en Amérique.

L’État a le taux de nouveaux cancers qui connaît la croissance la plus rapide et le deuxième taux de cancer le plus élevé du pays pour la deuxième année consécutive.

Cette tendance a laissé de nombreux habitants et responsables du Midwest perplexes, car les États voisins, avec des données démographiques et des pratiques agricoles similaires, ont en fait constaté une baisse des taux de cancer.

Mais les responsables pointent désormais du doigt une cause environnementale unique pour expliquer cette hausse.

Cela pourrait être dû, au moins en partie, à une anomalie géographique – un gaz radioactif qui s’échappe de la Terre grâce aux changements géologiques survenus au cours de la dernière période glaciaire.

Chaque année, l’Iowa Cancer Registry et l’Université de l’Iowa publient un rapport sur la façon dont les cas de cancer dans l’État s’alignent sur ceux du reste du pays.

L’utilisation de pesticides est l’un des cinq facteurs susceptibles de contribuer à l’augmentation des cas de cancer dans l’Iowa, selon les responsables.

Le radon, un gaz naturel libéré par les roches altérées, est la première cause de cancer du poumon chez les non-fumeurs, selon l’Institut américain de la santé. Agence de Protection de l’Environnement (EPA).

Il y a des milliers d’années, l’Iowa et d’autres régions du Midwest étaient recouvertes par un gigantesque glacier qui a commencé à éroder ce substrat rocheux. Aujourd’hui, il est suffisamment usé dans des zones spécifiques pour pouvoir s’infiltrer dans le sol et pénétrer dans les maisons.

Les experts ont maintenant identifié cinq facteurs potentiels expliquant pourquoi les cancers du poumon, du sein, de la prostate et de la peau augmentent à des taux élevés dans l’État de Hawkeye : l’obésité, l’exposition au radon, les habitudes tabagiques, les pratiques agricoles et la consommation d’alcool.

L’interaction de ces cinq facteurs est probablement à l’origine de cette crise du cancer, Mary Charlton, directrice du registre du cancer de l’Iowa et professeur au département d’épidémiologie du Collège de santé publique de l’Université de l’Iowa. a déclaré au Telegraph Herald.

« La réponse malheureuse et insatisfaisante que je donne à tout le monde est la suivante: ce n’est pas une seule chose », a déclaré le Dr Charlton. ‘Ce n’est pas possible. Nous sommes touchés par de nombreux types de cancer différents, et ils ont tous des caractéristiques différentes, des caractéristiques géographiques différentes, des populations différentes.

Deux habitants de l’Iowa sur cinq recevront un diagnostic de cancer, selon le Rapport 2024 sur le cancer dans l’Iowa. Cela représente environ 21 000 nouveaux cas, dont 6 100 personnes devraient mourir.

Cliquez ici pour redimensionner ce module

L’État dépasse actuellement la moyenne nationale en matière de nombre de nouveaux diagnostics de cancer – avec environ 480 nouveaux cas pour 100 000 habitants, contre une moyenne nationale de 442 pour 100 000 habitants.

Ces dernières années, les gens ont compris comment des facteurs environnementaux, comme l’utilisation de pesticides, pouvaient augmenter le risque de cancer, en particulier dans les zones rurales.

Selon les experts, il est probable que l’utilisation de pesticides et d’engrais joue un rôle dans les cas de cancer de l’Iowa. Après tout, l’État utilise plus de produits chimiques agricoles que tout autre État : il accumule 237 millions de livres de désherbant et 11,6 milliards de livres d’engrais par an.

Lorsque ces produits chimiques s’infiltrent dans l’eau, ils peuvent s’accumuler dans le corps humain et ont été associés à des cancers du système immunitaire, du cerveau, du sein, de la vessie, des voies biliaires du foie et des ovaires.

Mais d’autres facteurs environnementaux, comme le radon, pourraient être tout aussi importants, a rapporté le Telegraph Herald.

Le radon est un gaz radioactif naturel produit lors de l’usure des roches et du sol.

Lorsque de gigantesques glaciers ont recouvert tout le Midwest au cours de la dernière période glaciaire, ils ont commencé à grincer des dents sur les rochers et autres surfaces qui recouvraient cette vaste région plate.

Ces mêmes roches ont été suffisamment usées pour libérer désormais de petites quantités de gaz dans le sol du Midwest, en particulier dans l’Iowa.

Depuis le sol, le radon peut pénétrer dans votre maison, Le ministère de la Santé et des Services sociaux de l’Iowa est averti. Il peut se faufiler à travers de minuscules trous faits pour le câblage, les canalisations de service ou les fissures dans les fondations d’un bâtiment, où il s’accumule sans être détecté, à moins que l’espace ne soit équipé de kits de détection du radon.

Lorsqu’une personne inhale des niveaux élevés de radon, cela endommage la muqueuse de ses poumons, entraînant des mutations qui peuvent éventuellement se transformer en cancer. a rapporté l’Institut national du cancer.

Environ 70 pour cent des maisons de l’Iowa sont exposées au radon, selon l’EPA.

Chez les non-fumeurs, le radon est la première cause de cancer du poumon, rapporte l’EPA. Un autre facteur pris en compte par les responsables de l’Iowan est l’obésité.

L’obésité a été associée à plusieurs types de cancer. Dans l’Iowa, un taux moyen d’obésité et d’autres facteurs, comme la consommation d’alcool et l’exposition au radon, se combinent pour augmenter les taux globaux de cancer dans l’État.

L’un des facteurs de risque qui, selon les autorités, pourrait contribuer aux cas de cancer dans l’Iowa est les habitudes de consommation d’alcool de l’Iowan moyen.

Environ 37 pour cent des adultes de l’Iowan sont obèses. C’est comparable aux moyennes nationales – où 41,9 % des adultes américains étaient obèses en 2023, selon le Confiance pour la santé de l’Amérique.

L’incidence de l’obésité pourrait s’ajouter au risque global des habitants de l’Iowa, les plaçant dans la catégorie des taux élevés.

L’obésité a été identifiée comme un facteur de risque de cancer du foie, des reins, de l’estomac, du sein, de la gorge, de la thyroïde et des ovaires, entre autres, selon le Institut national du cancer.

« Le surpoids et l’obésité représentent une crise de santé publique et toute stratégie de prévention du cancer doit inclure des stratégies efficaces de perte de poids », Dr Andrew Nish, a déclaré un radiologue interventionnel et directeur du John Stoddard Cancer Center dans l’Iowa.

La plupart des études qui ont mis en évidence ce lien étaient des études observationnelles, ce qui signifie que les scientifiques ne peuvent pas prouver de manière définitive que l’obésité provoque le cancer. Mais le lien est fort dans certains types de maladies.

Par exemple, les personnes gravement obèses sont sept fois plus susceptibles de développer un cancer de l’endomètre, qui affecte l’utérus, que les personnes ayant un IMC standard.

Il existe un certain nombre de théories à ce sujet.

La première est que l’obésité provoque parfois des inflammations fréquentes dans le corps, a rapporté le NCI. Une inflammation constante peut soumettre les cellules de votre corps à un stress, entraînant des dommages à l’ADN, qui peuvent à leur tour conduire au cancer.

Une autre théorie est que les tissus adipeux produisent des œstrogènes. Une trop grande quantité d’œstrogènes sur une période prolongée a été associée à un certain nombre de cancers, a rapporté le NCI.

VOUS AVEZ UNE HISTOIRE LIÉE À LA SANTÉ ? COURRIEL : [email protected]

Les responsables ont également souligné la nécessité de rester à l’écart des facteurs de risque bien connus, comme l’alcool et le tabac.

Le Dr Charlton a noté que même si les habitudes tabagiques ont connu une tendance à la baisse dans l’Iowa, l’État a été plus lent à jeter ses cigarettes que le reste du pays.

En 2021, 14 pour cent des habitants du Midwest ont déclaré fumer, contre 11,5 pour cent de tous les Américains, a rapporté le Telegraph Herald.

Les buveurs sont cinq fois plus susceptibles de développer un cancer de la gorge ou de la bouche que les non-buveurs. Selon le rapport 2024 sur le cancer dans l’Iowa. cancers du foie, de la gorge, colorectal, des lèvres et du sein.

Environ 22 pour cent des Iowans boivent de façon excessive, contre 17 pour cent des Américains à travers le pays.

« Par rapport à d’autres États, davantage d’habitants de l’Iowa boivent, et en plus grande quantité. C’est peut-être la raison pour laquelle l’Iowa a la quatrième incidence la plus élevée de cancers liés à l’alcool aux États-Unis et le taux le plus élevé du Midwest », indique le rapport 2024 Cancer in Iowa.

La prise en compte de ces cinq facteurs peut aider à expliquer pourquoi de nouveaux types de cancers apparaissent dans différentes régions de l’État, a déclaré Mary Rose Corrigan, directrice de la santé publique de la ville de Dubuque dans l’Iowa, au Telegraph Herald.

« Beaucoup de facteurs y contribuent, et cela se résume au mode de vie, à l’accès, à notre environnement et aux politiques qui aident les gens à adopter un mode de vie sain », a déclaré Mme Corrigan.