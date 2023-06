Un État européen « suspend » son ambassade à Moscou

L’Islande affirme que la « situation actuelle » signifie que sa présence diplomatique continue en Russie n’est pas « viable »

L’Islande a annoncé qu’elle suspendait les opérations de son ambassade à Moscou, arguant que le maintien d’une présence diplomatique en Russie n’avait aucun sens compte tenu de l’état actuel des relations bilatérales.

Reykjavik a déclaré que cette décision ne signifiait pas de couper complètement les liens et a exprimé l’espoir que les relations pourraient s’améliorer à un moment donné.

Dans un communiqué publié vendredi par le ministère islandais des Affaires étrangères, des diplomates ont déclaré que l’ambassade dans la capitale russe cesserait de fonctionner le 1er août.

Le ministre des Affaires étrangères Thordis Kolbrun Reykfjord Gylfadottir a décrit la décision comme «pas facile», notant que Reykjavik et Moscou entretiennent des relations diplomatiques depuis que la nation insulaire a déclaré son indépendance du Danemark en 1944.

« Cependant, la situation actuelle ne permet tout simplement pas au petit service extérieur islandais d’exploiter une ambassade en Russie,», indique le communiqué.

Il a ajouté que «à l’heure actuelle, les relations commerciales, culturelles ou politiques avec la Russie sont au plus bas, » et maintenir l’ambassade d’Islande à Moscou opérationnelle est « n’est plus justifiable.”

Le ministère a toutefois souligné que la suspension de la mission diplomatique «ne constitue pas une rupture des relations diplomatiques.”

Gylfadottir a dit qu’elle espérait que «conditions nous permettront un jour d’avoir des relations normales et fructueuses avec la Russie, » ajoutant que cela, cependant, « dépend des décisions prises par le Kremlin.”

Reykjavik a également demandé à Moscou de limiter les opérations de son ambassade en Islande et d’abaisser le niveau de représentation diplomatique.

Peu après le début de la campagne militaire russe contre l’Ukraine en février dernier, la nation nordique a condamné les actions de Moscou et a exprimé son soutien à Kiev. Selon un communiqué publié sur le site Internet de son ministère des Affaires étrangères, «L’Islande s’aligne complètement sur les sanctions de l’UE imposées à la Russie en réponse à l’invasion.”

La Russie a, à son tour, mis l’Islande sur sa liste de «nations hostiles.”

À la fin du mois dernier, le ministère allemand des Affaires étrangères a annoncé qu’il avait demandé à la Russie de libérer quatre de ses cinq consulats dans le pays européen d’ici la fin de l’année.

Expliquant cette décision, Berlin a déclaré qu’elle était venue en réponse au fait que Moscou avait limité la présence diplomatique allemande en Russie, rendant imminente la fermeture de plusieurs de ses propres consulats.

Alors que les relations entre l’Occident et la Russie sont au plus bas, plusieurs autres pays se sont livrés à des expulsions réciproques de personnel diplomatique avec Moscou au cours de l’année écoulée.