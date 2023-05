Un État du nord-est de l’Inde voit la violence alimentée par le conflit au Myanmar

Commentez cette histoire Commentaire

IMPHAL, Inde – La capitale de l’État indien de Manipur, Imphal, se vantait jusqu’à très récemment de salles d’exposition brillantes mettant en vedette des marques internationales et accueillait des délégués des pays les plus riches du monde pour les réunions du Groupe des 20, montrant cette province frontalière comme faisant partie d’une nouvelle entreprise prospère. L’Inde en plein essor. Aujourd’hui, c’est une ville de bâtiments noircis et abandonnés et est remplie de soldats, de travailleurs humanitaires et de personnes déplacées.

Pendant une grande partie de la première semaine de mai, la violence populaire a fait rage dans cet État de 3 millions d’habitants, faisant 70 morts, 48 ​​000 déplacés et des villages entiers, y compris des temples et des églises, en flammes alors que les tensions ethniques couvaient, alimentées en partie par des différends sur les réfugiés. du Myanmar voisin, ont éclaté au grand jour. Des spasmes de violence se sont poursuivis tout au long du mois.

Le coup d’État de 2021 au Myanmar voisin, également connu sous le nom de Birmanie, a provoqué une ruée de réfugiés à travers sa frontière poreuse de mille kilomètres avec l’Inde – et près d’un quart de cette frontière est avec Manipur, une province appauvrie de forêts vallonnées qui a sa propre histoire de conflits ethniques. Le bouleversement est la dernière indication de la façon dont les malheurs du Myanmar affectent la région et de la façon dont les politiques du parti nationaliste hindou au pouvoir en Inde peuvent exacerber les frictions ethniques et religieuses de longue date dans le pays.

« Depuis le coup d’État, ces violences récentes sont la première fois où nous voyons qu’un grand nombre de réfugiés sont arrivés et ont créé des problèmes internes », a déclaré Gopal Krishna Pillai, ancien ministre de l’Intérieur et co-secrétaire en charge de tout le nord-est de l’Inde, faisant écho à la ligne officielle selon laquelle les réfugiés sont responsables des troubles.

Comme une grande partie de l’Inde, le Manipur a une démographie compliquée, avec trois grands groupes ethniques : un groupe majoritaire, les Meiteis, majoritairement hindous et dominant le paysage politique ; et deux groupes minoritaires majoritairement chrétiens – les Nagas et les Kukis. Les Kukis partagent des liens ethniques forts avec les tribus Chin du Myanmar qui ont fui de l’autre côté de la frontière. Il existe également une concurrence sur la propriété foncière, les Meiteis étant mécontents des protections juridiques spéciales dont bénéficient les communautés tribales.

Le gouvernement de Manipur, dominé par Meitei – dirigé par un ministre en chef membre du parti au pouvoir Bharatiya Janata (BJP) – a dépeint les réfugiés Chin comme une menace, provoquant la colère des tribus Kuki, qui accueillent ceux qui fuient le Myanmar.

Les mesures gouvernementales considérées par les Kukis comme discriminatoires ont provoqué des protestations généralisées qui ont dégénéré en attaques contre des maisons de chaque côté. La nouvelle d’atrocités a déclenché des attaques de vengeance et le gouvernement a étranglé Internet à Manipur au cours des trois dernières semaines pour faire taire la rhétorique incendiaire.

« Les Kukis qui vivaient ici et les réfugiés qui sont venus après le coup d’État au Myanmar se sont réunis pour piller et brûler », a déclaré Khamba, un Meitei qui a été évacué de la ville frontalière de Moreh ce mois-ci. Il a dit avoir vu des gens saccager des maisons et incendier des temples. Il s’est assis dans une auberge convertie à Imphal, où les garçons jouaient au badminton avec leurs tongs et une pile de vêtements donnés dominait les quelque 450 résidents.

« Nous avons dû quitter nos maisons à cause des immigrants illégaux de Birmanie. Nous voulons rentrer chez nous parce que c’est notre pays », a-t-il déclaré, n’utilisant que son prénom par crainte pour sa sécurité.

À seulement 30 miles de là, dans la ville de Kangpokpi, se trouvait Letminlal Hoakip, un Kuki qui a fui Imphal après que des gens y aient incendié des maisons et des églises. « Nous sommes très en colère lorsqu’ils nous appellent des réfugiés birmans », a-t-il déclaré alors qu’il mangeait un maigre repas de riz et de lentilles avec 200 autres personnes déplacées dans l’enceinte d’une église. « Ils nous appellent Birmans pour politiser la question, la rendre internationale, alors le gouvernement prendra des mesures contre nous. »

Kim Gangte, un ancien membre du parlement indien, qui a également fui Imphal, a accusé le gouvernement dirigé par le BJP d’avoir laissé la situation s’aggraver.

« Pourquoi plus de 200 églises ont-elles été incendiées dans un pays démocratique comme l’Inde, où chacun doit jouir de la liberté de religion ? dit-elle. « Je suis triste de dire que les dirigeants n’ont pris aucune précaution pour calmer les esprits des gens qui se sont tant battus dans les médias. »

En 2021, l’armée birmane a renversé le gouvernement démocratiquement élu, déclenchant une guerre civile qui a envoyé une nouvelle vague de réfugiés, principalement des Chins, en Inde. En l’absence de décompte officiel, les estimations des arrivées après le coup d’État s’élèvent à 70 000.

Les responsables affirment également que l’instabilité créée par la guerre civile au Myanmar a stimulé le trafic transfrontalier de drogue, avec l’escalade de la culture du pavot et du commerce de l’opium – une tendance confirmée par un rapport publié en janvier par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime.

Le gouvernement de Manipur a justifié sa répression contre ce qu’il appelle les immigrants illégaux dans le cadre de sa guerre contre la drogue, alléguant que les tribus Kuki-Chin ont des liens avec la mafia de la drogue du Myanmar.

« Les frères Chin-Kuki … empiètent partout et plantent du pavot et font du commerce de la drogue », a déclaré le ministre en chef du Manipur, Nongthombam Biren Singh, dans une interview télévisée en mars. « Donc, le gouvernement a tout fait contre ces éléments. »

Mais certains observateurs soutiennent que le gouvernement fait des peuples indigènes des boucs émissaires. « Maintenant, il est plus facile de cibler les Kukis en tant qu’immigrants illégaux », a déclaré Angshuman Choudhury, un expert de la région au Centre de recherche sur les politiques basé à New Delhi. « Les Kukis qui vivent au Manipur depuis des siècles sont bien plus anciens que la frontière. »

Ajoy Kumar, du parti d’opposition du Congrès national indien, s’est rendu à Manipur ce mois-ci dans le cadre d’une délégation, et lors d’une conférence de presse mercredi, il a accusé le gouvernement BJP de « créer des fissures entre les deux communautés ».

« Des mots comme ‘migrants illégaux’, ‘narcos’ et ‘cultivateurs de pavot’ ont été utilisés pour nos propres compatriotes appartenant aux tribus répertoriées par Biren Singh lui-même », a-t-il dit.

Depuis le coup d’État, le gouvernement de Manipur a intensifié les campagnes d’expulsion et de démolition dans les villages de Kuki et a mis en place une commission de la population en réponse aux demandes croissantes de Meiteis que les documents de citoyenneté soient vérifiés pour éliminer les immigrants illégaux.

Le gouvernement accuse également les Kukis, qui vivent principalement dans les collines boisées, de nuire à l’environnement et s’en est servi comme motif de leur expulsion. Une fois que la violence a commencé, de nombreux bureaux forestiers de l’État dans les régions de Kuki ont été détruits par des émeutiers en tant que symboles de la portée excessive de l’État.

Les élus de Kuki dans l’État, la plupart d’entre eux du BJP, ont soumis une lettre au gouvernement indien demandant une administration séparée, affirmant que l’État a été « partagé » et que « notre peuple ne peut plus exister sous Manipur ». Le membre législatif du Kuki BJP, Paolienlal Haokip, qui a signé la lettre, a déclaré au Washington Post que le « récit dangereux » sur les immigrants illégaux rendait le « conflit civil imminent ».

Quant à l’augmentation de la culture du pavot, Moirangthem Arunkumar, professeur à l’Université d’Imphal à Manipur, a déclaré que la guerre contre la drogue ne devrait pas cibler les cultivateurs, qui ne sont pas les financiers mais les salariés journaliers sans autres moyens de subsistance. « La guerre contre la drogue ressemble à une guerre contre une communauté particulière. »

L’Inde a également évité de condamner le coup d’État au Myanmar ou de classer les Chin en fuite parmi les réfugiés, en partie pour ne pas contrarier la junte du Myanmar et par crainte que ce pays ne se tourne vers la Chine, le rival régional de l’Inde.

Cela n’a pas toujours été ainsi. Lorsque les troubles au Myanmar ont envoyé des réfugiés de l’autre côté de la frontière en 1962 et 1988, une Inde beaucoup plus pauvre les a accueillis par milliers à bras ouverts et a même soutenu le mouvement pro-démocratie en 1988 avant que l’armée ne l’écrase.