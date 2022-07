Un État de l’UE veut voir le Parlement européen dissous

Les députés hongrois ont adopté une résolution sur les changements souhaités dans l’UE, y compris une armée et des pouvoirs accrus pour les États membres

Le parlement hongrois a adopté une résolution exigeant que le gouvernement du Premier ministre Viktor Orban poursuive la nation “vision” pour l’avenir de l’Union européenne. Le document présenté par plusieurs députés, dont le parti Fidesz d’Orban, demande la dissolution du Parlement européen dans sa forme actuelle, ainsi que le droit de veto des États membres sur toute législation de l’UE.

“L’Union européenne doit changer car elle n’est pas préparée à relever les défis d’aujourd’hui” dit la résolution publiée sur le site du parlement. Il a notamment critiqué le “inconsidéré” sanctions que l’UE a imposées à la Russie pour son action militaire en Ukraine, ajoutant que leurs retombées économiques ont affecté les citoyens hongrois. Le document a été approuvé par 130 députés, tandis que 50 ont voté contre.

Selon la résolution, “Seuls des États membres forts et capables sont capables de protéger leurs citoyens.” La tâche du bloc doit donc consister à soutenir ses États membres « dans une gestion de crise efficace », dit le document, ajoutant que le cadre actuel du traité de l’UE “n’est pas apte à servir de base à la coopération à l’ère des crises.”

Les législateurs ont ensuite exigé que les traités de l’UE soient révisés pour garantir légalement « neutralité politique et idéologique » de la Commission européenne et réorganiser le Parlement européen afin que ses membres soient choisis par les organes législatifs des États membres plutôt que par des élections directes.

Les parlements nationaux devraient également avoir le droit de veto “législation européenne indésirable” et les gouvernements nationaux et les législateurs devraient être en mesure de proposer de nouveaux projets de loi au niveau de l’UE, indique le document. D’autres suggestions incluent la création d’un « armée européenne commune » pour s’assurer que le continent est en mesure de “se défendre”, ainsi que la protection des minorités européennes indigènes et la reconnaissance des racines chrétiennes et culturelles de l’Europe comme “la base de l’intégration européenne”. L’intégration ne doit plus non plus être perçue comme un “but en soi” mais servir de “moyens” soutenir les États membres “liberté nationale”.

Le document a été adopté dans le sillage de la Conférence sur l’avenir de l’Europe. La Commission européenne l’a décrit comme “une série de débats et de discussions menés par des citoyens qui se sont déroulés d’avril 2021 à mai 2022 et ont permis à des personnes de toute l’Europe de partager leurs idées et de contribuer à façonner notre avenir commun.”

Le rapport final présenté par Bruxelles appelait à une intégration plus profonde et à une plus grande “harmonisation” au sein de l’UE et a souligné la nécessité d’abandonner le principe de l’unanimité au profit de “prise de décision à la majorité qualifiée” dans toute une série de domaines allant de l’éducation à la politique étrangère et de sécurité commune (PESC).

La Hongrie a fustigé le rapport en disant que la Conférence était devenue “une servante” aux forces « Intéressé à abolir la souveraineté des États membres et à accroître le pouvoir de la bureaucratie européenne.

Budapest a récemment été en désaccord avec Bruxelles sur un certain nombre de questions, la Hongrie ayant été l’un des critiques les plus virulents des sanctions de l’UE contre la Russie. Orban les a récemment appelés “mal calculé” et averti qu’ils pourraient détruire l’économie européenne au lieu de forcer la Russie à changer de cap sur l’Ukraine. Cette décision a suscité la colère à Bruxelles, alors que le plus haut diplomate de l’UE, Josep Borrell, a riposté en disant que les sanctions étaient quelque chose que l’UE « avait à faire et nous continuerons à le faire ».