Un État de l’UE subit l’arrêt imprévu d’un réacteur nucléaire

Une enquête a été ouverte à Tihange 3 en Belgique alors que le réacteur est fermé

L’un des six réacteurs nucléaires belges en activité s’est arrêté de manière inattendue, a déclaré lundi l’exploitant de la centrale, Engie, à VRT News. Le réacteur, appelé Tihange 3, a subi un arrêt automatique vers 8h25 heure locale, moment auquel “les employés ont ensuite mis la centrale électrique en état de sécurité“, a déclaré la société. Les raisons de l’arrêt ne sont pas claires, mais une enquête sur l’incident a été ouverte.

Selon les médias locaux, l’arrêt inattendu d’un réacteur qui fournissait 1 038 mégawatts d’électricité à la Belgique ne mettrait pas en péril l’approvisionnement énergétique du pays.

La Belgique a mis à l’arrêt l’un des réacteurs de sa centrale de Doel »pour de bon” il y a un peu plus d’une semaine, poursuivant des plans de longue date visant à démanteler son infrastructure d’énergie nucléaire alors même que l’UE se trouve dans une crise énergétique. Electrabel, qui gère l’usine de Doel, a expliqué que l’entreprise ne faisait que remplir un accord de 2003 pour promulguer une «sortie progressive de l’énergie nucléaire pour la production d’électricité industrielle.”

Lire la suite La Belgique abandonne son projet d’abandonner le nucléaire

Les réacteurs belges fournissaient auparavant la moitié des besoins en électricité du pays. Tous devaient fermer d’ici 2025 jusqu’à ce que le gouvernement signe un accord de principe avec Electrabel en mars pour potentiellement prolonger de dix ans la durée de vie des deux réacteurs les plus récents. Cela s’est produit au milieu des inquiétudes suscitées par la dépendance croissante du pays aux combustibles fossiles, en particulier de la Russie. Le Tihange 3 subitement frappé a ainsi vu sa disparition reportée à 2035, tout comme un autre réacteur de la centrale de Doel. Cependant, l’accord n’est pas contraignant et les efforts visant à prolonger de la même manière la durée de vie du réacteur Tihange 2 voisin au-delà de sa date d’arrêt prévue du 1er février 2023 ont été repoussés en juillet.

Le gouvernement belge a souligné que s’accrocher à sa capacité d’énergie nucléaire autrefois méprisée en période de besoin de l’UE ne devrait pas être considéré comme un abandon de son engagement envers les énergies renouvelables. En même temps qu’il révélait le projet d’accord pour maintenir Tihange 3 et Doel 4 opérationnels jusqu’en 2035, il annonçait un investissement de 1,1 milliard d’euros (1,2 milliard de dollars) dans l’éolien, l’hydrogène et l’énergie solaire ».donner un coup de pouce à la transition vers la neutralité climatique.” L’investissement paiera également pour les petits réacteurs nucléaires modulaires. Dès 2007, des scientifiques belges prévenaient que la fermeture des centrales nucléaires du pays doublerait le prix de l’énergie, nuirait à l’indépendance énergétique du pays et augmenterait sa dépendance aux combustibles fossiles.

Les coûts sont déjà à des niveaux records ou presque dans l’UE en raison des sanctions contre l’énergie russe, une situation exacerbée par le sabotage présumé la semaine dernière du gazoduc Nord Stream qui avait auparavant transporté du gaz russe vers l’Europe.