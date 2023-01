Un État de l’UE révèle la “contribution” des Patriotes à l’Ukraine – News 24

Les Pays-Bas enverront deux lanceurs – pas une batterie pleine – comme un « signal politique » à la Russie

La promesse du Premier ministre néerlandais Mark Rutte d’un “Contribution substantielle” aux défenses aériennes de l’Ukraine a été révélé vendredi sous la forme de deux lanceurs Patriot de fabrication américaine, d’un certain nombre de missiles pour eux et d’un engagement à former plusieurs centaines d’Ukrainiens à leur utilisation.

“C’est un signal politique à la Russie que le cabinet est déterminé à continuer de soutenir l’Ukraine”, a-t-il ajouté. a déclaré le ministre néerlandais de la Défense, Kajsa Ollongren, dans une lettre au parlement. Elle a noté que cela avait été fait en réponse aux appels du président ukrainien Vladimir Zelensky pour une aide au renforcement des défenses aériennes de Kiev contre les frappes de missiles et de drones russes.

Quelque 65 Royal Dutch Marines formeront également un total de 400 soldats ukrainiens dans un champ de tir au Royaume-Uni, la formation devant se dérouler jusqu'en avril.















Chaque batterie Patriot se compose généralement de huit lanceurs, d’un radar au sol et d’une station de contrôle. L’armée néerlandaise a trois batteries actives avec la quatrième en réserve, a déclaré Ollongren aux législateurs.

“Nous pouvons les épargner” dit le ministre. « Il est extrêmement important d’aider l’Ukraine maintenant. Des personnes innocentes sont touchées et vous devez faire ce que vous pouvez.

Sa lettre arrive trois jours après que Rutte s'est rendue à Washington et a promis au président américain Joe Biden un "Contribution substantielle" des Patriotes à Kiev, sans donner de chiffres. Les États-Unis et l'Allemagne se sont également engagés à livrer au moins deux batteries à l'Ukraine, mais le Pentagone a déclaré que le processus prendrait "mois."















La Russie a averti à plusieurs reprises l’Occident que l’envoi d’armes à l’Ukraine ne faisait que prolonger le conflit et risquait une confrontation directe. Kiev a reçu près de 100 milliards de dollars de soutien militaire des États-Unis et de ses alliés en 2022, selon les estimations de Moscou.

Développés dans les années 1980, les Patriots ont d’abord été utilisés au combat contre des missiles balistiques irakiens pendant la guerre du Golfe de 1991. Un certain nombre de systèmes Patriot de troisième génération ont été déployés en Arabie saoudite en janvier 2020, mais n’ont pas réussi à vaincre une attaque de drones par les rebelles houthis du Yémen contre la raffinerie de pétrole Aramco et plusieurs bases militaires.