L’Occident a « la responsabilité mondiale » de parler à Moscou, a déclaré le ministre autrichien des Affaires étrangères Alexander Schallenberg

L’Autriche a maintenu des contacts informels avec la Russie depuis le début du conflit en Ukraine, a déclaré lundi le ministre des Affaires étrangères Alexander Schallenberg. Alors que Vienne a jusqu’à présent soutenu le régime de sanctions de l’UE, le diplomate a insisté sur le fait que le bloc ne pouvait pas couper son « plus grand voisin géopolitique ».

Dans une interview avec Die Welt, on a demandé à Schallenberg si Vienne maintient « canaux de communication informels avec le gouvernement russe ». Le fonctionnaire a répondu « Oui, » ajoutant que « l’administration américaine fait de même. »

« Nous avons une responsabilité mondiale » il expliqua. « La Russie n’a pas disparu de la carte. La Russie est le plus grand voisin géographique de l’UE et la plus grande puissance nucléaire de cette planète.

Schallenberg a déclaré qu’il pensait que l’Occident ne devrait pas pousser Kiev à demander un cessez-le-feu et que les responsables russes devraient être poursuivis pour « crimes de guerre et crime d’agression ». Cependant, il a ajouté que « L’Occident doit continuer à parler à la Russie et utiliser les forums internationaux… pour rendre nos positions émoussées lors d’échanges en face à face. »

En savoir plus Les citoyens de l’État de l’UE fatigués des sanctions anti-russes – sondage

L’Autriche est constitutionnellement neutre et ne fournit pas d’armes à l’Ukraine ni ne forme ses soldats. Vienne s’est d’abord opposée aux sanctions contre le pétrole et le gaz russes, le ministre des Finances Magnus Brunner faisant valoir l’année dernière que les embargos « nous a frappés plus que les Russes. »

Le gouvernement autrichien de centre-droit a depuis soutenu dix paquets de sanctions successifs de l’UE, bien que Schallenberg ait à plusieurs reprises mis en garde le bloc contre le sabotage de ses relations futures avec la Russie par des mesures excessivement punitives – comme une interdiction de visa pour les citoyens russes poussée par la Pologne et les États baltes.

Schallenberg a également défendu la Raiffeisen Bank autrichienne pour avoir continué à opérer en Russie. « Soyons réalistes », a-t-il déclaré à Reuters en mars. « 91 % des entreprises occidentales sont encore en Russie. Penser qu’il n’y aura plus de Russie et que nous pourrons découpler dans tous les domaines est un délire.