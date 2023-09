Un État de l’UE prévoit des changements majeurs dans les règles d’asile

La Finlande refusera les demandeurs d’asile « non fondés » à ses frontières, a déclaré la ministre de l’Intérieur, Mari Rantanen.

La Finlande va commencer à refuser les faux demandeurs d’asile à sa frontière européenne, a déclaré lundi la ministre de l’Intérieur Mari Rantanen aux journalistes. Bien que la Russie soit le seul État non membre de l’UE limitrophe de la Finlande, un porte-parole du ministère a déclaré que cette règle s’appliquerait également aux migrants non européens arrivant par avion.

S’exprimant lors d’une conférence de presse lundi, Rantanen a déclaré que le gouvernement finlandais était en train d’élaborer des règles qui permettront aux gardes-frontières de déterminer si les demandes d’asile sont recevables. « sans fondement, » Le journal finlandais Iltalehti l’a rapporté.

Si une demande est jugée invalide, les migrants seront expulsés soit immédiatement, soit dans un délai de quatre semaines, a déclaré au journal un porte-parole du ministère de l’Intérieur. À l’heure actuelle, le traitement des demandes d’asile peut prendre jusqu’à six mois, souvent dans des centres éloignés de la frontière.

La seule frontière de la Finlande hors UE est partagée avec la Russie, ce qui signifie que la décision affectera principalement les candidats venant de Russie. Selon le service finlandais de l’immigration, environ 1 100 Russes attendaient début septembre une décision concernant leur demande d’asile.

Les autorités finlandaises ont déjà tenté de restreindre l’entrée en provenance de Russie. La Finlande exige désormais que toutes les demandes de visa des Russes soient déposées dans un seul bureau à Moscou plutôt que dans la ville beaucoup plus proche de Saint-Pétersbourg. De plus, la Finlande a interdit aux voitures immatriculées en Russie d’entrer dans le pays et a exigé que les véhicules immatriculés en Russie déjà présents en Finlande soient retirés dans un délai de six mois.

Bien que la dernière modification des règles en matière d’asile vise apparemment la Russie, le porte-parole du ministère a déclaré qu’elle s’appliquerait également aux migrants non européens arrivant en Finlande par avion.

En juin dernier, Rantanen a annoncé que son gouvernement prendrait des mesures « un changement de paradigme complet » sur l’immigration. Ce changement verra la Finlande réduire le nombre de réfugiés qu’elle accueille chaque année via les programmes de l’ONU de 1 050 à 500, et révoquer les visas pour les réfugiés qui retournent dans leur pays d’origine pour des raisons de sécurité. « vacances. »

« Nous devons réagir à ce que nous avons vu en Suède. Nous cherchons à prendre des mesures pour garantir que l’immigration ne constitue pas une menace économique ou sécuritaire pour la Finlande. dit-elle à l’époque.