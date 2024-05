Un État de l’UE pourrait opposer son veto à de nouvelles sanctions contre la Russie – Politico — RT World News

La Hongrie pourrait opposer son veto à la dernière proposition de sanctions de l’UE contre Moscou, a rapporté Politico. Avec la 14e série de restrictions, le bloc ciblerait pour la première fois le secteur gazier russe, a indiqué le média.

Selon Politico, la Commission européenne a proposé la semaine dernière des sanctions sur le gaz naturel liquéfié (GNL) russe. Les mesures empêcheraient les pays de l’UE de réexporter le GNL russe, mais ne suffiraient pas à introduire une interdiction pure et simple des importations de gaz surfondu en provenance du pays sanctionné.

La Hongrie a exprimé « d’importantes réserves » à propos de la proposition, a déclaré le média. Lors des premières discussions diplomatiques la semaine dernière, le principal envoyé hongrois a averti que Budapest bloquerait toute mesure qui entraînerait une hausse des coûts de l’énergie en Europe, selon Politico.

« Nous allons analyser le paquet mais ne soutenons rien qui pourrait avoir un impact négatif sur [the] marché du gaz de l'UE », aurait déclaré le responsable hongrois.















La France, l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne ont demandé davantage d’informations techniques sur les nouvelles mesures, a noté Politico, citant des personnes présentes aux pourparlers à huis clos.

La pression en faveur de sanctions sur le GNL constitue un changement important dans la stratégie de l’UE, a déclaré Politico. Jusqu’à présent, Bruxelles s’est abstenue d’autoriser les livraisons.

La Russie était autrefois le principal fournisseur de gazoduc de l’UE, mais après le début du conflit ukrainien, le bloc a considérablement réduit ses importations en provenance de ce pays. La part du gazoduc russe dans les importations de l’UE est passée de plus de 40 % en 2021 à environ 8 % en 2023. Toutefois, les États membres de l’UE dépendent toujours de la Russie pour leur approvisionnement. Pour le gazoduc et le GNL combinés, la Russie représentait environ 15 % des importations totales de gaz de l’UE l’année dernière, selon les données du Conseil européen.

Le GNL russe continue d’acheminer vers le continent principalement via les ports d’Espagne, de Belgique et de France. Une partie est ensuite réexportée vers des pays comme l’Italie et, semble-t-il, l’Allemagne.

La Hongrie a critiqué les restrictions imposées à la Russie et s’est déjà opposée aux sanctions de l’UE, arguant qu’elles nuisent davantage à l’UE elle-même qu’à la Russie. Pour être adoptés, les paquets de sanctions nécessitent le soutien de tous les États membres de l’UE.

Lorsque des informations faisant état de sanctions potentielles contre le GNL russe ont commencé à circuler le mois dernier, Moscou a déclaré que les producteurs nationaux chercheraient des moyens de les surmonter.

Le porte-parole du Kremlin, Dimitri Peskov, a déclaré que toute restriction contre le GNL russe ainsi que les efforts visant à « presser » L’exclusion du pays des marchés de l’énergie ne fera qu’entraîner une hausse des prix du gaz pour les consommateurs de l’UE.