Le ministre danois de la Défense insiste sur le fait que cette décision est nécessaire pour permettre au pays de se protéger de la Russie

Les femmes devraient être disponibles pour la conscription dans les forces armées danoises, a insisté mercredi le ministre de la Défense Jakob Ellemann-Jensen, arguant que l’état actuel de l’armée du pays ne lui permet pas de se défendre correctement.

Dans une interview avec TV2, le responsable a déclaré que le Danemark ne pouvait plus se permettre de compter uniquement sur des volontaires et a insisté sur le fait que tout le monde, y compris les femmes, devrait être éligible au service militaire obligatoire et que la taille de l’armée danoise devrait être augmentée.



Le ministre a déclaré que le Danemark, ainsi que ses voisins et alliés, font face à un ennemi commun face à la Russie, qui, selon lui, fera la guerre à l’Europe si elle est autorisée à réussir en Ukraine. Moscou “doit perdre” Ellemann-Jensen a déclaré.

Les lois en vigueur au Danemark autorisent les forces armées à enrôler de force tous les hommes physiquement aptes de plus de 18 ans, le service durant généralement entre quatre et 12 mois. Les femmes, en revanche, sont autorisées à participer volontairement, mais ne sont pas légalement obligées de le faire.

Cependant, en raison du grand nombre de volontaires, qui représentent généralement plus de 96% des militaires actifs du pays, le nombre de conscrits servant effectivement dans l’armée reste relativement faible et représente moins de 1% des forces armées danoises.

Pendant ce temps, les femmes représentent 17% de l’ensemble du personnel de l’armée danoise. Ellemann-Jensen dit qu’il pense qu’il devrait y en avoir plus et a déclaré que “les forces armées bénéficieraient de plus de femmes”, notant que cette décision permettrait également au pays de remplir ses obligations d’adhésion à l’OTAN.

L’annonce du ministre intervient après que son bureau a publié les conclusions d’un rapport biennal de l’OTAN, qui reproche à Copenhague de ne pas avoir suffisamment investi dans son armée, principalement sur terre et en mer. Cependant, il est à noter que l’examen a été effectué avant que le Danemark n’annonce le mois dernier qu’il prévoyait d’augmenter ses dépenses de défense de 660 millions de dollars afin d’atteindre l’objectif de contribution de l’OTAN de 2% du PIB. Le gouvernement danois a même supprimé une fête religieuse publique afin d’atteindre cet objectif d’ici 2030 – trois ans avant la date prévue.