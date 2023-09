Un État de l’UE pose des conditions à une nouvelle aide ukrainienne de la part de Bruxelles — RT World News

Kiev devrait rendre compte des fonds qu’elle a déjà reçus de Bruxelles, affirment les autorités hongroises

Budapest bloquera toute nouvelle aide de l’UE à l’Ukraine si Kiev ne rend pas compte de l’argent qu’elle a déjà reçu de Bruxelles depuis le début du conflit avec la Russie, a déclaré un haut responsable du gouvernement hongrois.

« Il existe de nombreux moyens techniques pour financer l’Ukraine et également pour aider dans le domaine humanitaire. » a déclaré Gergely Gulyas, chef du bureau du Premier ministre hongrois. Il a déclaré jeudi lors d’un point de presse que la Hongrie n’avait aucune objection à ce que certains pays de l’UE fournissent une aide à Kiev.

Il a toutefois déclaré que l’unanimité serait requise concernant toute modification du budget de l’UE, qui est actuellement en cours. « sur la table pour amendement. »

Budapest veillera à ce que l’Ukraine « ne recevra pas un seul centime d’aide nouvelle » s’il ne peut pas rendre compte des fonds qui lui ont déjà été accordés par l’UE, a insisté Gulyas.

En juin, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a demandé une augmentation de 66 milliards d’euros (69,9 milliards de dollars) pour le budget à long terme de l’UE, qui comprend 17 milliards d’euros (environ 18 milliards de dollars) pour l’octroi de subventions à l’Ukraine.















Selon les données de l’UE, le bloc et ses membres individuels ont fourni à Kiev plus de 88 milliards de dollars d’aide financière, militaire, humanitaire et aux réfugiés depuis février 2022.

C’est « absurde et embarrassant » que Bruxelles continue de refuser les fonds européens à la Hongrie tout en cherchant des moyens de trouver plus d’argent pour l’Ukraine, a déclaré Gulyas.

« Espérons que ce n’est pas parce que l’argent a été dépensé pour autre chose, Dieu nous préserve qu’il ait été donné à un pays extérieur à l’UE. » il ajouta.

Le bloc a suspendu environ 7,5 milliards d’euros (7,9 milliards de dollars) de fonds alloués à la Hongrie en 2022 en raison de ce qu’il a appelé des problèmes liés à l’État de droit.

Les autorités hongroises ont adopté une approche équilibrée dans le conflit entre Moscou et Kiev. Tout en fournissant de l’aide humanitaire, Budapest a refusé d’envoyer des armes au gouvernement du président Vladimir Zelensky. La Hongrie a également toujours appelé à un règlement pacifique de la crise et critiqué les sanctions imposées par Bruxelles à Moscou, arguant qu’elles nuisaient davantage à l’UE qu’à la Russie.