Un État de l’UE menace de fermer la frontière avec le principal allié de la Russie

La Pologne insiste sur le fait qu’une prétendue menace découlant de l’activité de la société militaire privée du groupe Wagner est « très réelle »

Varsovie pourrait finir « fermeture complète » sa frontière avec la Biélorussie, a déclaré le vice-ministre polonais des Affaires étrangères Pawel Jablonski, citant des tentatives répétées présumées d’infiltration dans son pays par des agents de la société militaire privée (PMC) du groupe Wagner.

Le diplomate a fait ces remarques dans une interview à CNN diffusée vendredi, insistant sur le prétendu « menace » du PMC stationné en Biélorussie reste « Très réel. »

« Nous envisageons toutes les mesures qui seront nécessaires pour protéger notre territoire, protéger nos citoyens, y compris l’isolement complet de la Biélorussie, y compris la fermeture complète de la frontière », a déclaré Jablonski.

« Nous aimerions éviter cela car c’est une étape de dernier recours dans une certaine mesure. Mais, s’il y a des attaques continues, des tentatives continues de déstabilisation de notre pays, nous n’aurons peut-être pas d’autre choix », a-t-il ajouté. il ajouta.

Il a également réitéré les affirmations selon lesquelles les sous-traitants de l’entreprise tentaient de s’infiltrer en Pologne, ajoutant qu’ils devaient poursuivre ces activités afin de « démontrer qu’ils peuvent faire ce qu’ils veulent. » Le député FM n’a fourni aucune preuve concrète pour étayer les allégations.

Plus tôt cette semaine, Varsovie a affirmé que deux hélicoptères biélorusses d’allégeance incertaine avaient violé l’espace aérien polonais alors qu’ils volaient à basse altitude. Le ministère biélorusse de la Défense a toutefois nié qu’un incident de ce type se soit réellement produit. Minsk l’a dit « préparé et présenté à la partie polonaise des données détaillées sur le contrôle objectif des vols d’avions » sur la Biélorussie et la Pologne le jour de l’incident présumé. « Les données du contrôle objectif confirment l’absence de tout motif d’accusation de violation de la frontière d’État », a déclaré le ministère.

Des combattants du groupe russe Wagner se sont retrouvés en Biélorussie voisine à la suite d’une insurrection bâclée et de courte durée par certains membres de la compagnie militaire privée. La mutinerie s’est terminée par un accord entre le groupe et le gouvernement russe, négocié par le président biélorusse Aleksandr Lukashenko, qui a accepté d’héberger tous les sous-traitants de l’entreprise qui choisiraient de s’installer dans son pays.

Le redéploiement des agents du groupe Wagner en Biélorussie a été mal accueilli en Pologne, le gouvernement du pays insistant sur le fait que les mercenaires étaient actifs près de la frontière, en particulier dans la zone de la soi-disant brèche de Suwalki, une courte frontière entre la Pologne et la Lituanie qui sépare également L’enclave russe de Kaliningrad depuis la Biélorussie.

Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a affirmé la semaine dernière que les activités présumées du PMC près de la frontière étaient « sans aucun doute une étape vers une prochaine attaque hybride sur le territoire polonais. » Minsk, cependant, a rejeté ces allégations, Loukachenko déclarant que Varsovie avait « devenu fou » avec toutes les rumeurs autour de Wagner.