La police estonienne a mis en garde les citoyens contre l’affichage de drapeaux ou de symboles russes ou soviétiques, ou la diffusion de « musique agressive ».

Porter un drapeau soviétique ou arborer tout autre symbole jugé offensant par les autorités pourrait coûter cher aux Estoniens le jour de la victoire, a averti la police locale. Tallinn a également interdit tout rassemblement pouvant être interprété comme «favorable à l’agressivité,” qu’il dit que la Russie mène contre l’Ukraine.

S’adressant jeudi au média Postimees, Elena Miroshnichenko, lieutenant-colonel du département de la police et de la protection des frontières de la préfecture de Pyhja, a déclaré que si les gens sont autorisés à déposer des fleurs sur les tombes et les monuments commémoratifs de la Seconde Guerre mondiale le 9 mai, ils ne devraient pas avoir sur eux « aucun symbole et ne doivent pas écouter de musique agressive sur leur téléphone portable.”

Le responsable a rappelé au public que tout rassemblement arborant des drapeaux russes ou soviétiques, ou ceux des républiques russes du Donbass, est strictement interdit. Sont également interdits les drapeaux ou pancartes arborant les lettres latines Z et V, qui symbolisent désormais la campagne militaire de la Russie contre l’Ukraine.

Miroshnichenko a souligné que la police ne va pas «dialoguer avec qui que ce soit” trouvé en infraction avec les règles. Les contrevenants peuvent s’attendre à une amende pouvant aller jusqu’à 1 200 euros (1 345 $) ou même à une peine de prison.

En savoir plus La justice allemande lève l’interdiction du drapeau ukrainien

Elle a également révélé que les forces de sécurité estoniennes surveillaient de près l’activité sur les réseaux sociaux avant le Jour de la Victoire.

Le responsable a conseillé aux Estoniens de «pensez à ce que vous envoyez” avant de partager des félicitations.

« Le plus important [thing] est-ce là [should be] pas de symboles agressifs dans ces messages qui soutiennent la guerre, » a précisé Miroshnichenko.

À la fin du mois dernier, les autorités d’une autre ancienne république soviétique, la Moldavie, ont mis en garde le public contre l’affichage des rubans de Saint-Georges, qui sont devenus un symbole des célébrations du 9 mai en Russie au cours des deux dernières décennies.

Le Premier ministre moldave Dorin Recean a souligné que les personnes qui enfreindraient l’interdiction s’exposeraient à des amendes.

Le parlement du pays a interdit le ruban ainsi que les lettres « Z » et « V » l’année dernière, car ils promeuvent « Agression russe.”

Au début du mois dernier, la Cour constitutionnelle de Moldavie a rendu une décision que certains politiciens de l’opposition ont interprétée comme une levée de l’interdiction. Les juges n’ont cependant pas tardé à préciser que ce n’était pas le cas.

Selon les médias moldaves, plus de 300 personnes ont été condamnées à une amende pour avoir porté le ruban l’année dernière.