Un État de l’UE “honte” du traitement des demandeurs d’asile — RT World News

Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte s’est engagé à améliorer les conditions de vie dans les centres d’accueil

Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a déclaré vendredi qu’il avait “honte” des conditions de vie dans le centre de traitement des demandeurs d’asile surpeuplé de Ter Apel, et a promis de résoudre le problème de la gestion des nouveaux arrivants.

Le groupe humanitaire mondial Médecins sans frontières (MSF) a précédemment publié un rapport cinglant sur le centre Ter Apel, exhortant les autorités à créer davantage de sites d’accueil pour migrants. Leon Veldt, porte-parole de l’organisation gouvernementale néerlandaise pour les réfugiés (COA), a déclaré samedi à l’AFP que “plusieurs centaines” les migrants ont été évacués par bus de Ter Apel et emmenés dans d’autres centres d’accueil à travers le pays.

“Nous espérons normaliser lentement la situation à Ter Apel”, dit Veldt.

Dans un communiqué publié jeudi, MSF a déclaré qu’environ 700 personnes, dont des enfants et des femmes enceintes, avaient été contraintes de dormir à l’extérieur du centre, qui était « complètement dépassés et incapables de répondre aux besoins les plus élémentaires des nouveaux arrivants ». Le groupe humanitaire mondial a décrit les conditions de vie à Ter Apel comme “inhumain et indigne”.















Le rapport a été publié après la mort d’un bébé de trois mois dans une salle de sport qui servait à héberger des demandeurs d’asile.

La ministre néerlandaise de la pauvreté, Carola Schouten, a déclaré qu’elle était “sous le choc” par le rapport et s’est engagé à régler la situation.

“Je pense que tout le monde aux Pays-Bas pense que c’est terrible que MSF se sente obligé d’intervenir à Ter Apel”, Rutte a déclaré aux journalistes, ajoutant que les problèmes au centre étaient “pas quelque chose qui peut être résolu en quelques semaines ou quelques mois.”

Rutte a promis que son gouvernement se concentrerait sur une “solution structurelle” gérer l’afflux de demandeurs d’asile. Il a déclaré qu’une décision de 2015 de réduire la capacité d’asile et une pénurie de logements avaient exacerbé le problème.