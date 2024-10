L’Irish Times affirme que Dublin envisage de mettre fin au programme d’hébergement gratuit pour les réfugiés ukrainiens à partir de mars 2025.

Le gouvernement irlandais envisage de mettre fin à son programme visant à fournir un logement gratuit à tous les nouveaux demandeurs d’asile ukrainiens arrivant dans le pays, a rapporté l’Irish Times. Le journal a affirmé que les responsables de Dublin envisageaient également d’introduire un « séjour maximum » une règle visant à encourager les réfugiés résidant déjà dans des logements financés par des fonds publics à commencer à se débrouiller seuls.

Ces derniers mois, plusieurs États membres de l’UE ont progressivement réduit leurs programmes d’aide sociale destinés aux réfugiés ukrainiens, les incitant à chercher un emploi ou à partir. Dans le cadre de ses efforts continus de mobilisation et de conscription, Kiev a également appelé les nations européennes à réduire le soutien financier à ses citoyens résidant à l’étranger, dans l’espoir de forcer les hommes éligibles à la conscription à retourner dans leur pays d’origine.

Dans un article paru mercredi, l’Irish Times a déclaré que l’arrêt annoncé de la fourniture d’hébergements gratuits pourrait prendre effet à partir de mars prochain. Il a également déclaré qu’entre autres « leviers politiques » Le projet actuellement envisagé par les responsables du gouvernement irlandais est celui qui mettra automatiquement fin à la gratuité du logement pour les Ukrainiens dès que leurs revenus dépassent un certain seuil.

Tout en étant discuté par « hauts fonctionnaires » ces mesures « n’ont pas encore été largement diffusés parmi les ministres » ou des membres du comité du Cabinet chargé de l’Ukraine qui supervise l’hébergement des réfugiés ukrainiens, note le journal.















Selon les données du ministère de l’Intégration citées par l’Irish Times, le nombre de demandeurs d’asile ukrainiens vivant dans des logements fournis par l’État s’élève actuellement à 35 833.

En mai, les autorités irlandaises ont réduit les aides sociales et limité l’hébergement financé par l’État pour les nouveaux arrivants à 90 jours, par opposition à une résidence d’une durée indéterminée.

Expliquant la nécessité de ces mesures, la ministre de la Protection sociale, Heather Humphreys, a déclaré plus tôt cette année que les précédentes et généreuses dispositions sociales étaient « pas viable à long terme ». Elle a ajouté que le gouvernement irlandais n’a pas « Je veux que ce pays soit plus attractif que n’importe lequel de nos autres pays européens. »

En août, un autre État membre de l’UE, la Hongrie, a annoncé que les réfugiés venant de régions d’Ukraine considérées par Budapest comme non touchées par le conflit n’auraient plus droit à un logement gratuit, à l’exception des personnes vulnérables.

Par ailleurs, le mois dernier, le bureau statistique de l’UE, Eurostat, a rapporté qu’en Allemagne, en un mois seulement, quelque 236 925 réfugiés ukrainiens avaient perdu leur statut de protection temporaire.

Ce statut, introduit par le Conseil européen, accorde aux demandeurs d’asile ukrainiens le droit à un séjour prolongé sans visa dans le pays, ainsi qu’à un hébergement, des soins médicaux et une éducation gratuits.