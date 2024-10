Un État de l’UE cessera « temporairement » d’accorder l’asile – Premier ministre — RT World News

La Pologne va temporairement interdire aux réfugiés de demander l’asile dans le pays, a annoncé le Premier ministre Donald Tusk. Tusk a accusé la Russie et la Biélorussie de canaliser délibérément des dizaines de milliers de migrants à travers les frontières de la Pologne et vers l’UE.

Dans un discours prononcé samedi à Varsovie, Tusk a déclaré qu’il présenterait sa nouvelle politique migratoire – qui comprend « la suspension territoriale temporaire du droit d’asile » – à l’UE après l’avoir dévoilé lors d’une réunion gouvernementale mardi.



«J’exigerai cela» dit-il. « J’exigerai que l’Europe reconnaisse cette décision. »

On ne sait pas exactement comment la proposition de Tusk sera accueillie à Bruxelles. La Charte des droits fondamentaux de l’UE garantit le droit d’asile dans l’ensemble des 27 pays, tandis que le régime d’asile européen commun vise à garantir que les migrants soient traités de la même manière, quel que soit le pays de l’UE dans lequel ils arrivent pour la première fois.















Le droit d’asile est cependant bafoué par « [Belarusian President Alexander] Loukachenko, [Russian President Vladimir] Poutine, [and] par des passeurs [and] des trafiquants d’êtres humains », » Tusk a affirmé.

Le flux de migrants traversant la frontière entre la Biélorussie et la Pologne a considérablement augmenté depuis 2021, avec environ 2 500 personnes la traversant chaque mois cette année, malgré la construction par les autorités polonaises d’une clôture frontalière et le refoulement de grands groupes de personnes. Le ministère polonais des Affaires étrangères a affirmé que la Biélorussie invitait les demandeurs d’asile et leur demandait d’entrer en Pologne, à la demande des services de sécurité russes.

Moscou et Minsk ont ​​nié tout rôle dans l’afflux de migrants.

La plupart des personnes entrant en Pologne se rendent en Europe occidentale, où les prestations accordées aux demandeurs d’asile sont plus généreuses. Le mois dernier, l’Allemagne a réintroduit les contrôles aux frontières à tous les points de passage terrestres pour endiguer le flux, et plus tôt cette année, la police allemande a été accusée de « dumping » des milliers de migrants traversent la frontière polonaise.

Un an plus tôt, les médias polonais avaient rapporté que le ministère des Affaires étrangères et les consulats du pays étaient impliqués dans le même stratagème qu’ils accusent désormais la Biélorussie et la Russie d’avoir orchestré. Selon plusieurs rapports, les employés du ministère ont vendu jusqu’à 350 000 visas à des migrants d’Asie et d’Afrique depuis 2021, sachant que la plupart se rendraient en Allemagne après être entrés dans le pays.