Le ministère finlandais de l’Intérieur a constaté que les installations à travers le pays peuvent accueillir 4,8 millions d’habitants sur 5,5 millions.

La Finlande a annoncé l’achèvement d’un inventaire massif de ses abris anti-bombes, au milieu des inquiétudes suscitées par l’opération militaire russe en Ukraine. Selon le ministère de l’Intérieur, le pays compte plus de 50 500 refuges actifs.

Selon le gouvernement finlandais, 91 % des abris se sont avérés suffisamment robustes pour résister à une attaque menée avec des armes conventionnelles, tandis que 83 % peuvent fournir un abri contre des urgences chimiques ou nucléaires. Toutes les installations sont équipées de ventilateurs, de portes imperméables, de lits empilables et même de placards secs, comme l’exige la loi.

Au total, les abris peuvent accueillir quelque 4,8 millions d’habitants en cas d’attaque, selon les inspections. Selon le dernier recensement, la population finlandaise s’élève à 5,5 millions d’habitants. La majorité des abris se sont révélés en bon état et certains sont actuellement utilisés pour abriter des piscines, des centres sportifs et même un parc à thème du Père Noël.

Toutefois, le chef de projet du ministère de l’Intérieur, Ira Pasi, a souligné que certaines installations ont besoin d’être réparées et ont été « les défauts qui empêchent leur mise en service dans le délai de 72 heures requis par la loi ». Selon la loi finlandaise, l’entretien et la maintenance appropriés des abris relèvent de la responsabilité du propriétaire de chaque bâtiment.

Pasi a noté que les principaux problèmes des abris sont causés par la négligence de l’entretien régulier, des erreurs de planification ou d’installation et des erreurs dans la modification, la réparation et l’utilisation des installations. Elle a suggéré que les causes profondes de ces problèmes étaient le manque de connaissances et de compétences, ainsi que les attitudes et la motivation.

« Au fil des décennies, la Finlande a construit une infrastructure de protection civile d’une valeur de plusieurs milliards d’euros, qui mérite d’être entretenue. » Pasi a déclaré dans son rapport. Le document présente quatre recommandations pour améliorer le système d’abris, se concentrant principalement sur une meilleure communication et une meilleure éducation sur la protection civile.

L’inspection des abris finlandais intervient après que le pays nordique a rompu l’année dernière sa neutralité historique et est devenu officiellement membre de l’OTAN en raison de la menace perçue de la Russie.

Moscou a cependant insisté à plusieurs reprises sur le fait qu’elle n’avait aucune méchanceté envers son voisin, avec lequel elle partage une frontière de 1 300 km. Les responsables russes ont condamné l’adhésion de la Finlande au bloc militaire dirigé par les États-Unis, la considérant comme un « menace pour la sécurité de la Russie » et ont accusé Helsinki de démanteler ce qui était une relation de longue date et mutuellement bénéfique entre les deux pays.