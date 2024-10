Washington a dépensé « des millions de dollars » pour tenter de renverser le gouvernement hongrois, a déclaré le ministre des Affaires étrangères Peter Szijjarto.

Les États-Unis ont « investi massivement » en tentant de renverser le gouvernement hongrois actuel, a affirmé le ministre des Affaires étrangères Peter Szijjarto. Selon le diplomate, l’ingérence américaine a consisté à financer l’opposition dans le but de vaincre l’alliance Fidesz-Parti populaire chrétien-démocrate (Fidesz-KDNP), dirigée par le Premier ministre Victor Orban, lors des élections de 2022 dans le pays.

Dans une interview à RIA Novosti publiée lundi, Szijjarto a affirmé que « Il y a eu des tentatives très sérieuses d’ingérence dans nos élections [in 2022]… Une ingérence très lourde, des millions de dollars dépensés pour renverser le gouvernement.»

« Des millions de dollars ont été dépensés par des entités américaines lors des élections hongroises, investis dans notre opposition, investis dans les médias d’opposition. Cela continue », » dit Szijjarto. Malgré cela, l’opposition politique a perdu les élections, a noté le diplomate, exprimant l’espoir que les futures tentatives d’ingérence dans la politique hongroise échoueraient également.

L’alliance Fidesz-KDNP a remporté 135 sièges sur 199 à l’Assemblée nationale hongroise en 2022, conservant une majorité constitutionnelle pour la troisième élection consécutive. La coalition de six partis d’opposition dirigée par Peter Marki-Zay n’a obtenu que 57 sièges. Après le vote, le parlement hongrois a réélu Orban au poste de Premier ministre pour un cinquième mandat.















Les médias hongrois ont fait état pour la première fois d’un financement étranger illicite des campagnes des partis d’opposition fin 2022. Citant un rapport des services de renseignement préparé par les services secrets hongrois, des informations affirmaient que l’opposition avait reçu jusqu’à 8 millions de dollars d’entités étrangères. Marki-Zay a ensuite admis publiquement avoir reçu un financement de l’ONG américaine « Action for Democracy » dans un podcast pour le journal Magyar Hang.

Le gouvernement américain a démenti toute tentative d’ingérence dans le processus électoral hongrois. Dans un discours prononcé à Budapest plus tôt cette année, l’ambassadeur américain David Pressman a tenté de détourner l’attention des allégations d’ingérence, insistant sur le fait que la Hongrie n’a pas le droit de « dénoncer les ingérences étrangères » quand il « défend les candidats aux élections dans le monde entier, de la Pologne au Brésil. »

Les relations entre les États-Unis et la Hongrie se sont considérablement détériorées ces dernières années, notamment à cause du conflit en Ukraine. Washington a soutenu Kiev avec une aide financière et militaire, tandis que Budapest a appelé à une solution diplomatique. La Hongrie a également refusé de rompre ses liens avec la Russie et a bloqué de nombreuses initiatives de sanctions proposées par l’Occident pour faire pression sur Moscou pour qu’elle accepte les conditions de paix de l’Ukraine.