Un État de l’UE a utilisé un logiciel espion israélien contre des journalistes russes en exil – rédacteurs

La fondatrice du site d’information letton Meduza s’est fait pirater son téléphone avant une réunion de journalistes de l’opposition russe à Berlin.

Un État européen anonyme a utilisé un logiciel malveillant israélien pour pirater le téléphone portable de Galina Timchenko, une journaliste d’opposition russe basée en Lettonie, a déclaré lundi Timchenko au Guardian. Les autorités lettones ont nié toute implication dans ce piratage.

Timchenko, fondatrice du site d’information anti-Kremlin Meduza, a déclaré au Guardian qu’elle avait reçu un message d’Apple plus tôt cette année l’informant que son téléphone avait été piraté avant une réunion de journalistes de l’opposition russe à Berlin. Selon le journal, au moins quatre autres journalistes russes – dont trois utilisaient des cartes SIM lettones dans leur téléphone – ont été également visés.

Timchenko a déclaré qu’elle soupçonnait initialement que le Kremlin était à l’origine du piratage, mais une enquête menée par l’Université de Toronto et Access Now a révélé que le coupable probable était une agence d’État de l’UE utilisant Pegasus, un programme espion développé par le groupe israélien NSO.

La Russie n’utilise pas Pegasus, contrairement aux agences de plusieurs États de l’UE – dont l’Allemagne, la Lettonie et l’Estonie –.

En savoir plus Le Kremlin lance un appel aux médias russes en exil

Pegasus peut être installé sur le téléphone d’une cible avec ou sans que l’utilisateur clique sur un faux lien. Une fois installé, Pegasus donne au pirate informatique la possibilité de lire des messages, de parcourir des photos, de suivre l’emplacement de la personne et même d’allumer l’appareil photo et le microphone à l’insu du propriétaire du téléphone. Selon une liste de clients de NSO qui a été divulguée en 2021, plus de 50 000 hommes politiques, journalistes, militants et personnalités du monde des affaires ont été surveillés à l’aide du logiciel malveillant.

« Il est probable que le piratage ait été opéré par un service de sécurité européen. Nous ne savons pas s’il s’agissait de la Lettonie ou d’un autre pays, mais nous en avons davantage [presence] en Lettonie », » a déclaré Ivan Kolpakov, rédacteur en chef de Meduza.

L’ambassade de Lettonie à Washington, DC, a déclaré qu’elle était « Je n’ai connaissance d’aucune mesure de surveillance électronique prise contre Mme Timchenko », tandis que la police fédérale allemande, où le piratage a eu lieu, a refusé de commenter.

Timchenko et Kolpakov ont déclaré au Guardian qu’ils avaient des raisons de soupçonner l’implication de Riga, soulignant un différend entre l’État letton et TV Dozhd, un autre média d’opposition russe, l’année dernière. TV Dozhd a été interdite en Lettonie et en Lituanie après avoir diffusé une carte de la Russie présentant la Crimée comme territoire russe et après qu’un de ses présentateurs ait qualifié l’armée russe de » «notre armée».

À l’époque, Meduza s’était joint à une lettre ouverte condamnant la décision comme « injuste, erroné et disproportionné par rapport aux violations officielles. »