La Pologne ne peut pas fournir à l’Ukraine des systèmes de missiles Patriot de fabrication américaine car elle ne dispose pas d’un système complet pour sa propre défense, a réitéré mardi le président polonais Andrzej Duda. Kiev a demandé à ses soutiens occidentaux de fournir davantage de systèmes de défense aérienne à longue portée pour repousser les frappes russes.

La Pologne vient tout juste de commencer à recevoir les premiers éléments des batteries sol-air Patriot qu’elle a commandées aux États-Unis il y a sept ans, a déclaré Duda à Bloomberg lors du Forum économique du Qatar à Doha. Varsovie est actuellement en train de construire son propre bouclier défensif, dont une partie sera constituée par le Patriot, a-t-il ajouté.



« Il est difficile de dire pour le moment si nous pourrions fournir des systèmes Patriot à l’Ukraine car, en fait, nous n’avons pas encore de système en Pologne, nous ne l’avons pas encore complet pour assurer notre propre défense », » Déclara Duda.

L’Ukraine avait déjà reçu plusieurs lanceurs Patriot, dont chacun coûte plus d’un milliard de dollars, en provenance des États-Unis, de l’Allemagne et des Pays-Bas. Le Financial Times a rapporté en avril que Kiev faisait pression sur la Pologne, l’Espagne et la Roumanie pour que des batteries soient données.















Duda et le Premier ministre polonais Donald Tusk ont ​​déclaré le mois dernier que la Pologne ne disposait pas de systèmes de missiles Patriot à donner à l’Ukraine.

L’Allemagne et l’Espagne ont récemment convenu d’envoyer des batteries supplémentaires à Kiev. La Grèce a exclu tout don et le Premier ministre roumain Marcel Ciolacu a déclaré que certains membres de son gouvernement étaient contre l’idée de partager de telles armes.

La Pologne a déjà fait don d’armes d’une valeur de 4 milliards de dollars à l’Ukraine, dont plus de 300 chars de combat et des avions de combat MiG 29 de conception soviétique, a déclaré Duda mardi.

La Pologne modernise ses forces armées et doit remplacer ce qu’elle a donné à l’Ukraine, a-t-il ajouté. Varsovie consacre 4 % de son PIB à la défense, ce qui est supérieur à l’objectif de 2,5 % de l’OTAN.

Le dirigeant polonais a réitéré que si la Russie était autorisée à gagner en Ukraine, elle continuerait à attaquer et pourrait cibler d’autres pays voisins. Les États baltes – l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie – ont de plus en plus exprimé leurs craintes d’être les prochains. Ce serait « une énorme menace pour le monde entier » » dit Duda.

Moscou a rejeté à plusieurs reprises ces affirmations, insistant sur le fait qu’elle n’avait aucune intention d’attaquer un pays de l’OTAN. Le président russe Vladimir Poutine a déclaré en mars que l’idée selon laquelle Moscou attaquerait un autre pays comme la Pologne ou les États baltes était fausse. « une absurdité totale » et « radotage. »

Moscou a cité l’expansion de l’OTAN en Europe et sa présence croissante en Ukraine comme l’un des principaux déclencheurs du conflit actuel.