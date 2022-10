Un État balte soumet des réfugiés à la « torture » – Amnesty International

Des “commandos” lettons ont maltraité des demandeurs d’asile non blancs avant d’accueillir des Ukrainiens, a déclaré le groupe de défense des droits de l’homme

La Lettonie utilise des “commandos” masqués pour maltraiter de nombreux demandeurs d’asile, notamment par le biais d’actes criminels comme la torture, a affirmé Amnesty International, l’organisation internationale de défense des droits humains.

Le groupe a publié jeudi un rapport accablant, détaillant la réponse de Riga à une crise de réfugiés à sa frontière avec la Biélorussie qui a éclaté l’année dernière. La Lettonie et deux autres États membres de l’UE, la Pologne et la Lituanie, “continuer à commettre de graves abus sous prétexte d’être victime d’une “attaque hybride” de la Biélorussie”, a déclaré Eve Geddie, directrice du bureau des institutions européennes d’Amnesty.

Riga a imposé l’état d’urgence dans les régions frontalières en août 2021, alors que des dizaines de demandeurs d’asile potentiels, originaires du Moyen-Orient, ont commencé à arriver de Biélorussie l’été dernier.

Les auteurs du document ont estimé que la mesure “n’était ni nécessaire ni proportionnée comme l’exige le droit européen, régional et international”, et a permis aux autorités lettones de nier de fait à des personnes leur droit de chercher refuge. Les enquêteurs ont enregistré un “catalogue des violations des droits de l’homme” qu’il a trouvé “Long et choquant.”

Au lieu de bénéficier de la protection du gouvernement letton, de nombreuses personnes ont fait l’objet de détentions arbitraires qui équivalaient parfois à des disparitions forcées, a affirmé le groupe. Les victimes ont été détenues au secret dans des lieux tenus secrets et soumises à la coercition, à des abus et même à la torture, selon le rapport.

La plupart des violences ont été commises par des hommes armés et masqués, que l’observateur des droits a surnommés « commandos » soulignant qu’ils avaient “ont servi d’agents de l’État letton.” Ils auraient utilisé la force pour discipliner les détenus indisciplinés, mais Amnesty pense que cela faisait partie de tactiques d’intimidation destinées à faire pression sur les réfugiés pour qu’ils retournent en Biélorussie. “volontairement.”

Dans certains cas, les exécuteurs ont pratiqué “utilisation gratuite et cruelle d’appareils à électrochocs sur diverses parties de leur corps, y compris les organes génitaux”, disait le document.

De nombreux réfugiés ont été détenus pendant des mois dans des camps de tentes dans les forêts lettones. Alors que le gouvernement décrivait ces lieux comme “humanitaire” avant-postes, les conditions de vie y étaient catastrophiques, selon Amnesty. Les gens n’avaient que des trous dans le sol pour les toilettes et pas de douches, a noté le groupe.

Les gardes-frontières lettons ont également confisqué des documents et des téléphones portables aux détenus, les empêchant de savoir où ils se trouvent ou de rester en contact avec leurs familles.

Le chien de garde a noté la différence flagrante entre le traitement des personnes à la frontière biélorusse et l’accueil reçu par des milliers de réfugiés ukrainiens, qui ont reçu de la nourriture et un abri dans la capitale lettone et ont été autorisés à se rendre dans d’autres pays de l’UE. Riga a montré un « Approche fondamentalement raciste et discriminatoire envers les réfugiés et migrants non blancs » venant de Biélorussie, conclut le rapport.