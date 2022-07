Un État balte cherche à acheter un système de fusée américain envoyé en Ukraine – médias

La Lettonie aurait rejoint une série d’alliés régionaux cherchant à se procurer la plate-forme de fusée HIMARS

La Lettonie a demandé à acheter le système de roquettes d’artillerie à haute mobilité (HIMARS) fabriqué aux États-Unis, a déclaré un porte-parole militaire à Defense News. La Pologne et d’autres partenaires ont fait des demandes similaires pour l’arme à longue portée, qui a récemment été expédiée sur le champ de bataille ukrainien.

Le ministère letton de la Défense “a envoyé une lettre de demande aux États-Unis concernant la disponibilité et les prix de HIMARS”, a déclaré mardi le porte-parole, ajoutant que l’acquisition était « un projet commun des pays baltes » et que les responsables s’attendent à recevoir des Américains « cofinancement » pour l’arme.

La demande signalée intervient après que les autres pays baltes – l’Estonie et la Lituanie – ont également posé des questions sur le HIMARS, le ministre lituanien de la Défense, Arvydas Anusauskas, notant en juin que, « avec les alliés lettons et estoniens », son pays était “Envisager de développer une capacité de système de fusée d’artillerie HIMARS.” Il a exprimé l’espoir d’un contrat cette année, tandis que le Pentagone a confirmé qu’il avait approuvé une vente à l’Estonie pour six unités HIMARS le 15 juillet.

La Pologne voisine, quant à elle, a soulevé la question en mai, lorsque le ministre de la Défense Mariusz Blaszczak déclaré que Varsovie cherchait des centaines de lanceurs HIMARS aux États-Unis. Il n’a reçu aucune réponse publique à ce jour.

L’intérêt pour le système de roquettes en Europe de l’Est semble avoir augmenté depuis l’attaque de la Russie contre l’Ukraine en février, qui a également incité Washington et une longue liste d’alliés à envoyer des milliards de dollars d’armes pour soutenir le gouvernement de Kiev. Bien que l’administration Joe Biden ait autorisé plusieurs séries d’armes lourdes plus tôt dans le conflit, elle n’a pas accepté d’envoyer le HIMARS avant juin, craignant apparemment que le système à plus longue portée ne soit utilisé pour des frappes sur le sol russe et n’intensifie les tensions directes avec Moscou.

Les forces ukrainiennes ont reçu 12 plates-formes HIMARS jusqu’à présent – ​​bien que le Pentagone ait récemment annoncé qu’il en enverrait quatre autres – et l’armée de Kiev a suggéré qu’elle pourrait remplacer convenablement l’arme à plus longue portée actuellement dans son arsenal, le Tochka-U. Dans une interview accordée au Washington Post dimanche, un haut responsable du renseignement militaire ukrainien a déclaré “très peu” Les Tochkas restent en service après des mois de combats, mais ont demandé des munitions HIMARS à plus longue portée qui peuvent frapper des cibles à environ 300 kilomètres (186 miles).

On ne sait pas quelle différence les munitions feraient sur le champ de bataille, cependant, comme le ministre ukrainien de la Défense Aleksey Reznikov avait précédemment prédit que son pays aurait besoin de 100 HIMARS pour être monté. “une contre-offensive efficace” bien plus que les 16 déjà autorisés.

Plus tôt ce mois-ci, le ministère russe de la Défense a affirmé avoir détruit un stock de lanceurs HIMARS et a déclaré lundi qu’il avait touché des munitions HIMARS et d’autres armes fournies par les États-Unis dans l’ouest de l’Ukraine. Cependant, les responsables ukrainiens ont nié le rapport précédent, le même personnage du renseignement militaire ayant déclaré au Post “Nous n’avons pas perdu un seul HIMARS.”