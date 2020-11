Un État australien déclare la victoire après 28 jours sans nouveau cas.

Après 28 jours sans nouveau cas ni décès dû au coronavirus, l’État de Victoria en Australie, qui a subi l’un des verrouillages les plus stricts au monde ces derniers mois, a annoncé vendredi avoir éliminé le virus.

«Aujourd’hui, nous marquons le 28e jour de zéro cas dans notre État», a déclaré vendredi aux journalistes Daniel Andrews, le premier ministre de Victoria. «C’est quelque chose dont tous les Victoriens devraient être fondamentalement fiers.» Le 6 décembre, M. Andrews devrait annoncer un nouvel assouplissement des restrictions avant Noël.

En juillet, après qu’une violation du système de quarantaine des hôtels de Melbourne ait provoqué une épidémie de virus, les autorités de l’État de Victoria ont réprimé en appliquant un verrouillage strict qui comprenait des règles de voyage et des règles sur les masques. Les restrictions ont été largement assouplies, mais les habitants de Victoria sont toujours tenus de porter des masques à l’intérieur, et il existe des limites sur les rassemblements intérieurs et extérieurs.

Les experts en santé publique ont déclaré que le succès de l’État était la preuve que lorsque le public adhérait à des réglementations strictes, le virus pouvait être éliminé avec succès.