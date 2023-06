Un État américain sanctionnera les interdictions « partisanes » de livres

Le gouverneur de l’Illinois a signé un projet de loi qui supprimera le financement des bibliothèques publiques qui interdisent la littérature pour des raisons politiques

L’Illinois a adopté une loi qui coupera le financement gouvernemental des bibliothèques publiques qui interdisent les livres pour « partisan ou doctrinal » raisons, les obligeant à signer un « Charte des droits de la bibliothèque » et renoncer aux interdictions de la littérature.

Le gouverneur JB Pritzker a signé le projet de loi lundi après-midi dans une bibliothèque pour enfants du centre-ville de Chicago, déclarant plus tard que les interdictions de livres concernaient vraiment « la censure – marginaliser les gens, les idées et les faits. »

« Aujourd’hui, l’Illinois entre dans l’histoire en tant que premier État de notre pays à mettre fin officiellement aux interdictions de livres une fois pour toutes », dit le gouverneur, affirmant que les partisans d’un « souche dangereuse du nationalisme blanc » cherchent à « déterminer dont les histoires sont racontées dans l’Illinois. »

Introduite par la représentante de l’État démocrate Anne Stava-Murray à la suite d’une querelle sur le contenu des bibliothèques scolaires de son propre district, la nouvelle législation devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2024. Elle obligera les bibliothèques publiques à adopter l’American Library Association’s (ALA) « Charte des droits de la bibliothèque » afin de recevoir des subventions de l’État. La loi ajoute que « les documents ne doivent pas être proscrits ou supprimés en raison d’une désapprobation partisane ou doctrinale », faisant écho à un langage similaire utilisé dans l’engagement de l’ALA.

La dispute dans le district de Stava-Murray reflète un débat plus large sur le matériel de lecture pour enfants à travers le pays. La Floride, l’Arizona, l’Iowa, le Texas, le Missouri, l’Oklahoma et d’autres États ont proposé ou adopté des lois pour restreindre les livres dans les écoles et les bibliothèques au cours de l’année dernière, invoquant la nécessité de protéger les enfants contre les contenus inappropriés et matures. Selon l’ALA, 2022 a vu un nombre record de tentatives d’interdiction ou de restriction de livres, doublant presque le chiffre de 2021, qui avait lui-même battu le record précédent.

Cependant, alors que les partisans de la loi de l’Illinois affirment qu’elle visera à lutter contre la censure, les opposants ont fait valoir que la mesure ne ferait qu’éroder la gouvernance locale au profit d’un pouvoir plus centralisé.

« Je soutiens le contrôle local » a déclaré le chef de la minorité de l’Illinois, Tony McCombie, un républicain. « Notre caucus ne croit pas à l’interdiction des livres, mais nous pensons que le contenu des livres doit être pris en compte dans leur placement sur les étagères. »

Terry Newsome – un parent qui a aidé à mener une campagne visant à retirer un livre controversé intitulé «Gender Queer» des bibliothèques scolaires de Downers Grove, dans l’Illinois – a déclaré aux médias locaux qu’il ne soutenait pas « interdire les livres » mais à la place, je voulais supprimer « pornographique » contenu des écoles.