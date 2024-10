Un État américain rend accidentellement publics les mots de passe du système de vote — RT World News

Les codes d’accès ont été « incorrectement » stockés sur le site Web du gouvernement du Colorado, ont déclaré des responsables

Le bureau du secrétaire d’État du Colorado a accidentellement publié sur son site Internet un document contenant plusieurs mots de passe du système de vote, ont reconnu mardi les autorités de l’État américain.

Selon 9News, la vice-présidente républicaine du Colorado, Hope Scheppelman, a partagé un fichier contenant un onglet caché dans un courrier électronique de masse, qui comprenait également une déclaration sous serment d’une personne anonyme qui prétend avoir téléchargé le fichier Excel à partir du site Web du secrétaire d’État et avoir pu lire le onglet masqué après avoir simplement cliqué sur « afficher ».

Le bureau du secrétaire d’État du Colorado a déclaré qu’il était au courant de la violation et qu’il avait pris des mesures immédiates pour y remédier, et qu’il en avait informé la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency. « La feuille de calcul située sur le site Web du ministère incluait de manière inappropriée un onglet caché comprenant des mots de passe partiels pour certains composants des systèmes de vote du Colorado », » ont déclaré les responsables.

« Cela ne constitue pas une menace immédiate pour la sécurité des élections au Colorado, et cela n’aura pas non plus d’impact sur la manière dont les bulletins de vote sont comptés », a déclaré le porte-parole Jack Todd dans un communiqué de presse.















Les mots de passe ne constituent qu’un niveau de sécurité qui protège les élections nationales, a souligné le porte-parole. Il existe deux mots de passe uniques pour chaque élément d’équipement électoral, qui ne peuvent être utilisés qu’avec « accès physique en personne » à un système de vote. Les systèmes eux-mêmes sont protégés par vidéosurveillance et nécessitent des badges d’identification pour y accéder, a déclaré Todd. « C’est un délit d’accéder au matériel de vote sans autorisation » il a ajouté.

La secrétaire d’État du Colorado, Jena Griswold, a minimisé l’incident. « Pour être très clair, nous ne considérons pas cela comme une menace totale à la sécurité de l’État. Ce n’est pas une menace pour la sécurité », a-t-elle déclaré à 9News mardi soir. Griswold a noté que le document était affiché sur le site Web du gouvernement depuis plusieurs mois avant que l’erreur ne soit rendue publique.

Le Parti républicain du Colorado a publié une déclaration affirmant que plus de 600 mots de passe BIOS pour les équipements de vote dans 63 des 64 pays de l’État ont été compromis. «C’est vraiment choquant. Au mieux, même si les mots de passe étaient obsolètes, cela représente une incompétence et une négligence significatives, et cela soulève d’énormes questions sur la gestion des mots de passe et d’autres protocoles de sécurité de base aux plus hauts niveaux du bureau de Griswold. » a déclaré le président du Colorado GOP, Dave Williams.















L’incident s’est produit moins d’une semaine avant l’élection présidentielle américaine du 5 novembre. Républicains et démocrates s’accusent mutuellement d’avoir sapé la confiance dans le résultat équitable du vote et d’avoir tenté d’utiliser des moyens illicites pour faire pencher l’élection en leur faveur.

Plus tôt ce mois-ci, l’ancienne greffière du comté du Colorado, Tina Peters, a été condamnée à neuf ans de prison pour avoir permis à une personne non autorisée d’accéder au système électoral. Peters a déclaré qu’elle avait tenté de trouver des preuves de la prétendue fraude aux machines à voter qui, selon le candidat républicain à la présidentielle Donald Trump, lui aurait coûté l’élection de 2020. Trump continue d’insister sur le fait que les élections de 2020 ont été « volé »bien que les tribunaux et les enquêteurs n’aient trouvé aucune preuve permettant d’étayer ses affirmations.