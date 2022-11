Un État américain poursuit les fabricants de « produits chimiques pour toujours »

La Californie a accusé 3M, DuPont et 16 autres sociétés d’avoir délibérément dissimulé les méfaits de leurs produits

L’État de Californie a poursuivi 18 fabricants de produits chimiques pour avoir délibérément mis en danger le public et la planète. Les entreprises savaient que les substances per- et polyfluoroalkyles (PFAS) qu’elles fabriquaient étaient “toxique et nocif pour la santé humaine et l’environnement“, mais a choisi de dissimuler ce fait à ses clients, a allégué l’État dans son procès intenté jeudi devant la Cour supérieure du comté d’Alameda.

“Les PFAS sont aussi omniprésents en Californie qu’ils sont nocifs», a déclaré le procureur général Rob Bonta dans un communiqué publié jeudi.

Connu comme “produits chimiques pour toujours“, les substances se trouvent dans le sang d’environ 98% des Californiens, ainsi que dans toute la population d’animaux et de poissons, le sol et les voies navigables de l’État. Ils sont liés à de nombreux problèmes de santé, dont une demi-douzaine de formes de cancer, des retards et des anomalies du développement chez les enfants, l’infertilité et des problèmes immunitaires.

Les effets toxiques de ces produits chimiques, qui sont utilisés pour fabriquer des produits de nettoyage, des ustensiles de cuisine, des emballages, des vêtements et des chaussures, de la peinture et de la mousse anti-incendie, sont connus des fabricants depuis les années 1950, indique le procès. Dans les années 1960, on savait qu’ils s’infiltraient dans les eaux souterraines. La décennie suivante a confirmé les substances bioaccumulées chez l’homme.

Pendant ce temps, les entreprises ont insisté sur le fait que les substances étaient sûres et ont continué à fabriquer des produits en contenant. DuPont a affirmé en 2003 qu’il y avait “aucun effet sur la santé associé” avec une exposition au PFOA toujours chimique, et qu’il était “pas un problème de santé humaine.”

Plus d’une décennie après que 3M ait cessé de fabriquer le SPFO chimique pour toujours sous la pression de l’Agence américaine de protection de l’environnement, elle affirmait toujours “le vaste corpus de preuves scientifiques ne montre pas que le SPFO ou l’APFO causent des effets néfastes sur la santé des humains aux niveaux d’exposition actuels, ou même aux niveaux historiquement plus élevés trouvés dans le sang.”

DuPont, 3M, Chemours, Chemguard et les 12 autres sociétés défenderesses connaissaient donc les dangers des PFAS lorsqu’ils fabriquaient et vendaient des produits qui en contenaient, indique le procès, ce qui signifie qu’ils ont non seulement négligé de mettre en garde contre les dangers, mais les ont activement dissimulés.

La poursuite demande une injonction ainsi que des dommages-intérêts, des pénalités, des paiements de restitution et un programme de réduction complet comprenant tout l’État “traitement et destruction des PFAS» et le financement du suivi médical et du remplacement de l’eau. Fidèles à leur surnom, les substances sont extrêmement difficiles à éliminer de l’environnement et persistent dans les tissus vivants insensibles aux processus de décomposition naturels.