Un État américain offre un prix d’un million de dollars à 5 personnes chanceuses pour avoir obtenu le vaccin Covid

Les vaccins souffrent d’une pénurie dans notre pays, mais aux États-Unis, les administrations proposent des plans tentants pour stimuler la participation à la campagne nationale de vaccination. Le gouverneur de l’État de l’Ohio, Mike DeWine, a annoncé un système de loterie d’une valeur d’un million de dollars – plus de 7 crores de roupies – pour chaque électeur de l’État qui se fait vacciner. Écrivant sur son compte Twitter officiel, il a déclaré que depuis le 26 mai, l’Ohio annoncerait «un gagnant d’un tirage distinct pour les adultes qui ont reçu au moins leur première dose du vaccin». DeWine a déclaré que l’annonce se produirait chaque mercredi et se poursuivrait pendant cinq semaines.

Selon le gouverneur, les noms seront tirés de la liste des électeurs inscrits de l’État. Si un adulte n’est pas dans la base de données, il recevra un lien pour s’inscrire à la loterie, selon le tweet du gouverneur. L’argent pour le projet, a déclaré le gouverneur, sera fourni par le ministère de la Santé de l’Ohio et la loterie de l’Ohio effectuera les tirages.

Anticipant les critiques, DeWine a écrit que certaines personnes pourraient le considérer comme fou et que l’idée de loterie à un million de dollars était un gaspillage d’argent. «Mais vraiment, le vrai gaspillage à ce stade de la pandémie – lorsque le vaccin est facilement accessible à quiconque le souhaite – est une vie perdue à cause du COVID-19», a-t-il écrit.

À deux semaines de ce soir, le 26 mai, nous annoncerons le gagnant d’un tirage distinct pour les adultes ayant reçu au moins leur première dose du vaccin. Cette annonce aura lieu chaque mercredi pendant cinq semaines et le gagnant recevra chaque mercredi un million de dollars. – Gouverneur Mike DeWine (@GovMikeDeWine) 12 mai 2021

Cependant, les gens ont des réponses mitigées au tweet du gouverneur. Un utilisateur a tweeté que l’idée était géniale car cinq millions de dollars, c’est bien moins que ce que coûterait une campagne de marketing pour sensibiliser le public. Un autre utilisateur a critiqué cette décision en disant qu’au lieu de dépenser autant d’argent des contribuables en loterie, l’État devrait acheter du temps publicitaire pour encourager les gens à prendre soin d’eux-mêmes et à se faire vacciner selon leur souhait.

C’est du génie. Ce coût de 5 millions de dollars est bien inférieur à ce que serait le coût de marketing pour convaincre ne serait-ce que la moitié du nombre de personnes d’obtenir une dose du vaccin qu’une chance ** très mince ** d’un million de dollars convaincrait. de ça. – phillipjfry3021 (@ phillipjfry3021) 12 mai 2021

C’est idiot. Il y a une meilleure utilisation de l’argent des contribuables et même du point de vue de la communication, gagner du temps publicitaire pour encourager les gens à prendre soin d’eux-mêmes et à faire le choix s’ils souhaitent se faire vacciner. – David Webb (@davidwebbshow) 12 mai 2021

Préférez-vous le donner à des agences de publicité pour produire des messages d’intérêt public inefficaces? Si cela incite plusieurs centaines de milliers de personnes à se faire vacciner, chaque centime en vaut la peine. Pourquoi les gens ont-ils tant de problèmes avec ce concept? C’est l’idée derrière chaque loterie d’État. – Tim (@ timothyj9090) 12 mai 2021

Plus de 35% de la population a été entièrement vaccinée aux États-Unis. Ce nombre est plus élevé dans l’Ohio où plus de 36 pour cent des personnes ont reçu les deux doses. Cependant, en Inde, ce pourcentage est inférieur à 3, ce qui est inférieur à la moyenne mondiale de 4,2%.

