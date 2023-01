Un État américain exécute le premier prisonnier trans

Un détenu de 49 ans a reçu une injection létale pour avoir harcelé et tué une ex-petite amie

La meurtrière condamnée Amber McLaughlin est devenue la première prisonnière ouvertement transgenre à être exécutée aux États-Unis mardi, lorsqu’elle a été mise à mort par injection létale. McLaughlin, alors homme et utilisant son nom de naissance Scott, a été reconnu coupable en 2006 de meurtre au premier degré dans le meurtre d’une ex-petite amie trois ans plus tôt.

Elle a été condamnée à mort par un juge après qu’un jury n’ait pas pu s’entendre sur une peine. L’agresseur a laissé une déclaration écrite mardi indiquant : «Je suis désolé pour ce que j’ai fait. Je suis une personne aimante et attentionnée.”

Après avoir harcelé sa petite amie de l’époque, Beverly Guenther, sur son lieu de travail, suffisamment pour mériter une ordonnance d’éloignement et une escorte policière occasionnelle de Guenther jusqu’à sa voiture la nuit, McLaughlin était apparemment le principal suspect lorsque les voisins de la femme à Saint-Louis ont signalé sa disparition, menant la police le lendemain. jour au site près du fleuve Mississippi où l’agresseur avait jeté son corps. La femme décédée avait été violée et poignardée à plusieurs reprises avec un couteau à steak, ont déclaré les autorités à l’AP. McLaughlin avait déjà été reconnu coupable du viol d’une jeune fille de 14 ans en 1992.

Lire la suite Les États-Unis vont exécuter le premier condamné transgenre

L’homme de 49 ans, qui a commencé sa transition en prison il y a environ trois ans, s’est vu refuser lundi une demande de clémence de dernière minute par le gouverneur du Missouri, Mike Parson. Son avocat a fait référence aux traumatismes de l’enfance, aux problèmes de santé mentale, y compris la dépression et les tentatives de suicide, et à la dysphorie de genre, tout en soulignant que le dernier d’entre eux était “pas l’objectif principal» de la pétition.

“McLaughlin a terrorisé Mme Guenther dans les dernières années de sa vie, mais nous espérons que sa famille et ses proches pourront enfin avoir un peu de paix“, a déclaré Parson dans une déclaration écrite après l’exécution.

Karen Pojmann, porte-parole du département correctionnel du Missouri, a déclaré à l’AP que si l’État n’avait exécuté qu’une seule femme auparavant, la nature du crime de McLaughlin la distinguait. “Il est extrêmement inhabituel pour une femme de commettre une infraction capitale, comme un meurtre brutal, et encore plus inhabituel pour une femme, comme ce fut le cas avec McLaughlin, de violer et d’assassiner une femme..”