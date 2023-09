Un État américain adopte une loi sur « l’affirmation » des enfants

La Californie obligera les tribunaux de la famille à examiner la position des parents sur « l’identité de genre »

L’Assemblée de l’État de Californie a approuvé vendredi un projet de loi redéfinissant la santé, la sécurité et le bien-être des enfants. « identité de genre ou expression de genre ». Les critiques affirment que cela permettra à l’État de saisir les enfants qui « en transition » sans l’accord de leurs parents.

Le projet de loi 957 de l’Assemblée a été adopté par 57 voix contre 16 et envoyé au gouverneur Gavin Newsom pour signature. Il modifie l’article 3011 du Code de la famille pour « inclure l’affirmation par un parent de l’identité de genre ou de l’expression de genre de l’enfant dans le cadre de la santé, de la sécurité et du bien-être de l’enfant. »

Les tribunaux de la famille utilisent les normes de santé et de bien-être pour décider quel parent aura la garde des enfants en cas de litige de divorce ou dans les cas où les parents se voient retirer leurs enfants par l’État en raison de mauvais traitements ou de négligence.

«C’est notre devoir en tant que parents d’affirmer nos enfants» La représentante de l’État Lori Wilson, démocrate de la région de la baie de San Francisco, a déclaré dans un discours devant l’Assemblée.

Le sénateur d’État Scott Wiener, un autre démocrate de San Francisco, a coparrainé le projet de loi. Il était derrière le 2022 «projet de loi sur les réfugiés trans» qui accordait l’immunité des lois d’autres États aux mineurs recherchant des « soins d’affirmation de genre » en Californie.

Les républicains ont critiqué la proposition, arguant que les juges des tribunaux de la famille ont déjà le pouvoir discrétionnaire de prendre cette décision. Cependant, avec seulement 18 sièges sur les 80 membres de la Chambre, ils ne pouvaient pas faire grand-chose pour l’arrêter.

Le mois dernier, un district scolaire de la Bay Area a payé 100 000 $ pour régler une poursuite intentée par un parent dont l’enfant était « transition secrètement » à son insu et sans son consentement. Jessica Konen a allégué que le district scolaire Spreckels Union et trois de ses employés « secrètement convaincu » sa fille étant bisexuelle et transgenre, l’a qualifiée de garçon, lui a demandé de lui bander les seins et lui a permis d’utiliser les toilettes de la faculté.

Les enseignants auraient encouragé la fille de Konen à utiliser un nom de garçon, à porter des vêtements pour garçons, à lire des articles sur la transition sexuelle et « de ne pas parler à sa mère de sa nouvelle identité de genre ou de son nouveau nom, en lui disant que sa mère ne la soutiendrait peut-être pas et qu’elle ne pouvait pas lui faire confiance. »

Lorsque l’école a finalement informé Konen, elle a affirmé qu’elle avait accepté, de peur que l’État ne lui enlève l’enfant. la fille « a commencé à revenir à son état d’origine » après mars 2020, lorsque la Californie est passée aux cours en ligne en invoquant la pandémie de Covid-19.