Un établissement vinicole de la Colombie-Britannique a réussi à échapper au pire d’un très mauvais hiver, mais n’est pas indemne

Un établissement vinicole de la Colombie-Britannique a réussi à échapper au pire d’un mauvais hiver, mais il ressent toujours l’impact de la chute des températures ailleurs dans la province.

Cody Karman, directeur du Township 7 Vineyards and Winery dans le sud de Langley, a déclaré qu’ils étaient « relativement épargnés » par le temps anormalement froid de l’année dernière.

« Nous avons eu des dégâts sur le Merlot et le Cabernet Sauvignon [grapes] mais aucun dommage massif à aucun de nos vignobles », a déclaré Karman au Langley Advance Times.

C’était une autre histoire dans l’Okanagan, où les températures sont tombées en dessous de moins 30 °C à un moment donné en décembre.

« L’un des vignobles dont nous nous approvisionnons, ils cultivent notre Syrah [grapes]et ils ont malheureusement été complètement décimés », a déclaré Karman.

« Ils vont replanter la Syrah, nous pourrions donc manquer quelques millésimes ou devoir nous approvisionner ailleurs », a prédit Karman.

« Ce fut un coup dur pour l’industrie du vin. »

L’expert en vin et auteur John Schreiner a décrit le temps de l’année dernière qui a détruit les vignes dans les vignobles de la Colombie-Britannique comme étant « très particulier » lors d’une apparition à la cave Township 7 à Langley le dimanche 25 juin. (Dan Ferguson/Langley Advance Times)

L’écrivain et chroniqueur sur le vin John Schreiner, auteur de Le monde du vin canadien, The Wineries of British Colombieet Vin de la Colombie-Britannique Paysy, et 12 autres livres sur le vin, ont décrit le temps de l’année dernière comme « vraiment particulier » lors d’une apparition à la cave Township 7 sur la 16e avenue à la 212e rue le dimanche 25 juin.

« Nous avons eu un printemps frais et humide », a expliqué Schreiner, « donc les raisins ont été retardés de deux à trois semaines pour entrer dans le stade où ils fleurissaient. »

Cela signifiait que les vignes n’avaient pas la chance de devenir « correctement dormantes » avant que les températures ne tombent à une « température meurtrière », a résumé Schreiner.

« Les vignes ont besoin de quelques semaines pour ‘s’endormir’, pour que la sève se retire vers les racines, et si elle ne s’est pas retirée et qu’il fait froid, les vignes éclateront en quelque sorte. Tout comme c’est comme vos tuyaux dans votre maison, s’il fait froid, et ils gèlent les tuyaux.

Beaucoup de vignes ont été « tuées sur le coup », a déclaré Schreiner.

Un rapport commandé par Wine Growers British Columbia a déclaré que les «pires craintes» d’une perte potentielle de récolte se sont réalisées avec une réduction de 54% en 2023 et 45% de la superficie plantée totale subissant ce que Miles Prodan, président et chef de la direction de Wine Growers British Columbia, qualifié de « dommage irréparable à long terme ».

L’industrie vinicole de la Colombie-Britannique lance un appel aux gouvernements provincial et fédéral pour obtenir de l’aide, demandant une subvention dédiée pour soutenir les secours en cas de crise, un financement supplémentaire pour le programme de renouvellement des cultures pérennes et l’alignement du programme provincial d’assurance-récolte pour couvrir « les événements uniques liés au changement climatique ». ” comme la vague de froid.

Karman, de Township 7, espère que les consommateurs aideront les petits établissements vinicoles de la Colombie-Britannique en difficulté en faisant des achats.

« Ils vont avoir besoin de nous pour acheter ces bouteilles de vin, pour en quelque sorte maintenir ce flux de revenus pendant les prochaines années », a fait remarquer Karman.

« Je pense que ce que nous pouvons faire en tant que consommateurs, c’est finalement montrer notre soutien et acheter local. »

