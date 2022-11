Un établissement de santé mentale résidentiel de la Colombie-Britannique fermera faute de financement – ​​Kelowna Capital News

Une douzaine de résidents d’un établissement de santé mentale de White Rock dont la fermeture est prévue l’été prochain sont sur le point de perdre non seulement leur maison, mais aussi leur système de soutien et leur communauté, a déclaré le propriétaire de l’établissement.

Buena Vista Lodge, qui offre depuis plus de 50 ans des traitements de santé mentale à domicile aux habitants de White Rock, via 12 lits financés par la Fraser Health Authority, fermera ses portes en juin prochain en raison d’un manque de financement, selon ses propriétaires actuels.

Le 5 octobre, Buena Vista Lodge a reçu une lettre de la FHA, l’informant de la décision, qui est intervenue après que les propriétaires actuels ont décidé de vendre l’établissement.

Le budget de l’espace de santé mentale diminuait régulièrement, ce qui rendait difficile pour les propriétaires – dont l’un est au Buena Vista Lodge depuis plus de 20 ans – de continuer.

« Nous ne pouvons pas nous permettre de faire cela. Depuis un an, nous mettons de l’argent de ma poche pour soutenir ce groupe », a expliqué le propriétaire, qui a requis l’anonymat.

La situation n’était pas viable, alors ils ont décidé de louer le bâtiment et ont trouvé une partie qu’ils croient être les meilleurs candidats pour le poste – des personnes qui ont de l’expérience dans le domaine et qui sont “intéressées à travailler avec le nouveau budget”.

Cependant, lorsqu’ils ont informé Fraser Health du projet de changement d’opérateur et remis un préavis d’un an, ils ont reçu un e-mail indiquant qu’il n’y aurait plus d’argent à recevoir une fois le contrat actuel expiré.

“Vous avez été des prestataires attentionnés et avez fourni un excellent service aux clients sur le site”, indique la lettre.

« Cependant, le processus que nous avons engagé pour le remplacement des lits a consacré nos ressources à d’autres projets. Veuillez informer tous les locataires potentiels de l’espace que, pour le moment, nous ne sommes pas en mesure de négocier un contrat de services MHSU (santé mentale et toxicomanie) avec eux.

Les membres du personnel ont informé les résidents de Buena Vista Lodge de la décision de l’autorité sanitaire.

“Certains d’entre eux sont ici depuis 27, 28 ans. Le (le plus récent) que nous avons ici est ici depuis probablement 17 ans. Genre, tout le monde est ici depuis toujours. C’est leur maison, c’est leur communauté », a déclaré le propriétaire.

Les résidents, que les propriétaires de l’établissement qualifient de “famille”, n’ont pas bien réagi à l’annonce qu’ils devront déménager dans quelques mois, ont-ils déclaré.

« Vous voulez les récupérer et les mettre dans une autre communauté ? Je vous garantis qu’il y aura une sorte de perte (de vie) à un moment donné », a-t-il déclaré.

« Les gens devraient-ils se retrouver dans la rue à cause de cela ?… Ils sont ici pour une raison et cela ne les aide pas… nous assistons à une augmentation de la paranoïa et de l’anxiété (et) des problèmes de comportement. ”

La plus grande préoccupation concerne l’endroit où les résidents de Buena Vista Lodge iront.

En 2018, Good Shepherd Lodge, un établissement similaire à White Rock, mais avec 30 lits – également financé par Fraser Health – a été fermé. Fraser Health a noté que dans cette situation également, ce sont les propriétaires qui «ont initié sa fermeture».

Avec la fermeture de Good Shepherd Lodge, les options de relogement à South Surrey et White Rock sont minces, a déclaré le propriétaire de Buena Vista.

Ils ont contacté le député libéral de Surrey-White Rock, Trevor Halford, pour obtenir son soutien dans leur lutte pour garder leurs portes ouvertes. Halford a abordé la question à l’Assemblée législative le mardi 1er novembre.

“Pourquoi ce ministre coupe-t-il des lits au milieu d’une crise de santé mentale?” Halford a défié la ministre de la Santé mentale et des Dépendances, Sheila Malcolmson.

“Ce sont 12 lits qui quittent la communauté, sans aucune explication.”

“Je souhaite la bienvenue au membre qui me fait part de tous les détails sur l’installation qu’il décrit”, a répondu Malcomson.

Halford, à son tour, a qualifié cela de «problème» que le ministre ne connaissait pas déjà à propos de Buena Vista Lodge.

« Dans chaque autorité sanitaire, nous avons ouvert plus de lits de traitement et de rétablissement de la toxicomanie, plus de lits de santé mentale qu’il n’y en a jamais eu dans l’histoire de la province », a répondu Malcolmson.

Dans une déclaration à POÊLE mercredi 2 novembre, un représentant de Fraser Health a réitéré que la fermeture de Buena Vista Lodge n’était pas la décision de l’autorité sanitaire.

«Je peux vous dire que le propriétaire de Buena Vista Lodge – un établissement privé – a informé Fraser Health qu’il avait l’intention de fermer le site. Les propriétaires ont indiqué qu’ils avaient décidé de mettre fin à leurs ententes de service », a déclaré le représentant.

«Fraser Health a rencontré le propriétaire pour discuter de ses préoccupations et des stratégies d’atténuation potentielles pour empêcher la fermeture. Cependant, le propriétaire a été ferme dans sa décision. Nous avons eu des conversations continues avec le propriétaire pour nous assurer qu’il est pris en charge jusqu’à la fin du délai de préavis.

En réponse aux préoccupations concernant l’endroit où les résidents iront et jusqu’où ils devront s’éloigner de leur famille, Fraser Health a indiqué qu’un plan est en place.

«Au cours de la prochaine année, Fraser Health travaillera avec tous les résidents et leurs familles de l’établissement pour s’assurer que des plans de transition appropriés vers de nouvelles maisons sont en place et que les résidents continuent de recevoir les soutiens et les services dont ils ont besoin. Nous nous engageons à réinvestir ce financement dans de nouveaux programmes de santé mentale basés sur le lit dans notre région et nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires pour identifier les emplacements optimaux », a poursuivi le représentant.

«Bien que Fraser Health n’ait pas l’intention de fermer des programmes de santé mentale et de toxicomanie dans notre région, dans les cas où un fournisseur sous contrat choisit de fermer une résidence, nous travaillerons avec le fournisseur pour nous assurer que des plans de transition appropriés sont en place pour tous les résidents et qu’ils ont un accès continu aux soutiens dont ils ont besoin.

Une pétition a été lancée pour arrêter la fermeture de Buena Vista Lodge. A ce jour, il a recueilli près de 300 signatures.

« Montrez-moi simplement qu’il y a une nouvelle installation en construction à White Rock s’il y a un problème avec nous… La plupart de leurs familles vivent dans le quartier. Il n’y a pas une seule personne ici qui ne reçoive pas la visite de sa famille chaque semaine », a déclaré le propriétaire de Buena Vista.

En ayant leurs familles à proximité, les résidents de Buena Vista Lodge ont vu leur santé mentale s’améliorer au fil du temps. Cette situation menace de démêler ces progrès, ont-ils déclaré.

