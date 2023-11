Un essaim de tremblements de terre secoue l’Islande alors qu’une possible éruption volcanique se profile

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

Une série de centaines de tremblements de terre, dont deux dépassant la magnitude 5,0 et au moins sept autres dépassant la magnitude 4,5, ont secoué vendredi la péninsule islandaise de Reykjanes. L’essaim sismique suggère une éruption potentielle du volcan Reykjanes dans les jours à venir et a incité le Bureau météorologique islandais à déclarer une phase d’alerte de la protection civile.

Le volcan Fagradalsfjall se trouve dans la région de la péninsule sud de l’Islande, à environ 40 km au sud-ouest de la capitale Reykjavik. De nombreuses secousses ont secoué la ville et ont déjà entraîné la fermeture du Blue Lagoon, un spa géothermique islandais. Au départ, il n’était pas clair si Fagradalsfjall était responsable de l’augmentation de l’activité sismique ou si une éruption se préparait ailleurs dans le système volcanique de Reykjanes.

Un niveau 3 sur 4 de code orange a été déclaré sur l’échelle universelle d’alerte volcanique au sol, suscitant des inquiétudes à l’aéroport international de Keflavik, situé juste au nord-ouest de la région sismiquement active.

Le Met Office islandais a écrit que les tremblements de terre étaient situés à environ 3 kilomètres au nord-est de Grindavík, les glissements de faille se produisant à environ 2 à 3 kilomètres sous le sol.

« Les signes que l’on peut observer maintenant… sont similaires à ceux observés à la veille de la première éruption du Fagradalsfjall en 2021, et sont très similaires à l’activité sismique qui a été mesurée environ un mois avant cette éruption », a écrit le Met Office islandais. .

Que sont les supervolcans et faut-il vraiment s’en inquiéter ?

Le scénario le plus probable, dit-il, est qu’il faudra plusieurs jours pour que le magma atteigne la surface et qu’une éruption commence.

Pourtant, le tremblement de terre a déjà routes rompues. Il semble que jusqu’à trois pouces de soulèvement, ou mouvement vertical du sol, se soient produits près du volcan.

Au total, 295 séismes de magnitude 3,0 ou plus ont été détectés au cours des dernières 72 heures, dont plus de 90 % au cours de la dernière journée.

Alors que l’Islande est tectoniquement et volcaniquement active, cette région particulière autour du volcan Fagradalsfjall est restée en sommeil pendant plus de 6 300 ans avant décembre 2019. C’est à ce moment-là qu’une série de tremblements de terre, dont deux ayant atteint une magnitude de 5,6, ont secoué la péninsule. Puis, le 4 février 2021, un séisme de magnitude 5,7 a causé des dégâts mineurs aux habitations. Six semaines plus tard, le 19 mars, le volcan est entré en éruption et une fissure d’environ 2 000 pieds de long a commencé à cracher de la lave.

Il fut plus tard nommé Geldingadalsgos, représentant un possible nouveau volcan bouclier, et attira un tourisme généralisé. Plusieurs autres fissures se sont ouvertes en avril, mais une seule est restée active en mai 2021. Une autre éruption provenant d’une fissure distincte du Fagradalsfjall a eu lieu le 3 août 2022.

Puis l’été dernier, début juillet, une nouvelle éruption a commencé près de Litli-Hrútur, qui fait également partie du volcan Fagradalsfjall. Elle était environ 10 fois plus importante que les deux premières éruptions. Il a finalement diminué le 5 août.