Un essaim de drones russes poursuit son assaut du Nouvel An sur Kyiv

La Russie a poursuivi son assaut contre les infrastructures ukrainiennes à Kyiv avec un essaim de drones explosifs tout au long de la matinée de lundi.

Les attaques de la Russie contre Kyiv sont incessantes depuis le réveillon du Nouvel An. La Russie a poursuivi son attaque de missiles de vacances avec des drones qui ont survolé la ville juste après minuit lundi matin. Des sirènes de raid aérien ont retenti et au moins deux explosions ont été entendues au cœur de Kyiv, selon le New York Times.

La Russie a fait un usage incessant des drones Shahed-136 de fabrication iranienne depuis l’automne. Les drones ont une portée étendue et explosent à l’impact.

Les défenses aériennes ukrainiennes abattent régulièrement la plupart des drones à l’approche de leurs cibles, le volume des frappes permet à certains d’exploser.

DE MULTIPLES EXPLOSIONS ROCHER L’EST DE L’UKRAINE VILLE DE KHARKIV

L’Ukraine utilise largement les défenses anti-aériennes fournies par les États-Unis pour protéger ses principales villes. Les États-Unis ont accordé des dizaines de milliards de dollars d’aide militaire au pays.

L’AIR FORCE MET FIN À LA FORMATION DE BASE “BEAST WEEK” EN FAVEUR D’UNE FORMATION SUR LE TERRAIN DE 36 HEURES

Le flux d’armes a mis à rude épreuve les stocks américains et le Congrès a adopté un budget massif accordant au Pentagone près de 900 milliards de dollars pour le réaménager.

La mesure traditionnelle de l’état de préparation militaire des États-Unis a été sa capacité à fournir et à mener à bien deux conflits majeurs dans des régions distinctes du globe. Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, a affirmé en décembre que le soutien américain à l’Ukraine avait révélé des faiblesses dans cette préparation.

“Nous avons traversé six ans de Stingers en 10 mois”, a déclaré le PDG de Raytheon, Greg Hayes, au NYT. “Il nous faudra donc plusieurs années pour réapprovisionner et reconstituer.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS