Un essaim de cigales arrête l’avion de presse de la Maison Blanche avant le voyage de Biden en Europe

WASHINGTON — Un essaim de cigales a infesté la coque extérieure de l’avion de presse de la Maison Blanche mardi soir, retardant le vol de l’avion de plus de six heures et demie.

L’avion affrété, dont le départ était initialement prévu à 21 heures, a finalement été remplacé par un nouvel avion qui devait être appelé à l’aéroport international de Dulles. L’avion est finalement parti vers 2h15 du matin

L’avion, un Airbus 330-300, est tombé en panne parce que son groupe motopropulseur auxiliaire – un petit moteur à turbine qui alimente la cabine et d’autres équipements à bord – a été endommagé après avoir été envahi par les cigales avant le décollage.

« Le problème était la présence de cigales périodiques au sein de l’APU, la rendant impraticable », a déclaré le porte-parole de Delta, Morgan Durrant, dans une déclaration à CNBC. « Les équipes de Delta ont envoyé un Airbus A330 de remplacement et son équipage à l’aéroport international de Washington-Dulles pour effectuer le vol. »

L’APU, qui fonctionne normalement avant le décollage d’un vol et pendant son voyage principal, est nécessaire lors de longs vols, comme le vol de presse vers le Royaume-Uni.

« Nous nous excusons auprès de nos clients charter pour ce retard entomologique des plus rares, mais rien n’est toujours plus important que la sécurité », a déclaré Durrant.

Les cigales sont une famille d’insectes qui dorment normalement, augmentant par cycles par milliers de milliards.

De grandes parties de l’est des États-Unis ont été envahies par les insectes alors qu’ils sortent de leur hibernation de 17 ans. Les insectes ont causé plus que des retards de vol à travers les États-Unis; le National Weather Service a récemment averti que la montée des cigales pourrait également interférer avec le radar météorologique.

La montée des cigales a également conduit à un moment culturel, avec des mèmes, des plats culinaires et d’autres médias qui se sont élevés aux côtés des différentes couvées.

Les insectes n’avaient pas encore eu le temps d’interférer avec le premier voyage de Biden à l’étranger le matin.

Mercredi, Biden a écrasé une cigale avant de monter à bord de son vol pour le sommet du G7 à Cornwall, au Royaume-Uni

« Attention aux cigales », a déclaré le président aux journalistes avant de monter à bord d’Air Force One. « Je viens juste d’en trouver un, » dit-il en s’essuyant le visage. « Ça m’a eu. »

