Un essaim de blocs se rassemble autour de la présence humaine dans l’installation interactive de DRIFT — Colossal

Travailler comme DÉRIVELes artistes néerlandais Lonneke Gordijn et Ralph Nauta (déjà cités) ont construit leur pratique autour de l’exploration de l’intersection entre nature et technologie. Dans « Murmuring Minds », une nouvelle installation présentée à LUMA Arles, le duo utilise les motifs grouillants des oiseaux, des abeilles et d’autres organismes sociaux pour créer une œuvre interactive qui réagit au mouvement.

Représentant le désir humain de cohésion, de clarté et d’organisation, soixante blocs rectangulaires compacts se déplacent sur le sol de la galerie. Chaque composant est autonome et programmé algorithmiquement pour suivre le spectateur ou se disperser en sa présence. L’installation mécanique met en évidence une interaction en constante évolution entre le spectateur et le collectif, explorant la manière dont l’un informe l’autre.

« Murmuring Minds » fait partie de DRIFT Paysage vivant L’exposition présente une œuvre numérique à grande échelle qui réagit de la même manière au mouvement humain. Alors que les spectateurs marchent devant l’écran, un groupe d’oiseaux leur répond comme à des prédateurs, se rassemblant d’abord puis volant rapidement vers le public. Les artistes ont déclaré dans un communiqué :

Nous avons développé la dynamique interactive en quatre types que nous avons observés dans la nature et dans la société humaine : le leader, le chasseur, le vortex et la machine. L’installation est une expérience et une question sur la manière dont nous générons des choix, sur nos décisions et sur la manière dont elles affectent des structures plus vastes. Comment définissons-nous le leadership et le contrôle dans un contexte contemporain ?

Si vous êtes à Arles, vous pourrez découvrir les œuvres jusqu'au 29 septembre.

« Murmures d’esprit » (2024). Photo © Finn Bech

« Nature codée » (2022). Photo © Finn Bech