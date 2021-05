Un essai révèle que le vaccin Covid-19 de Moderna est sûr et efficace chez les adolescents, selon le fabricant de vaccins

«Nous sommes encouragés par le fait que l’ARNm-1273 a été très efficace pour prévenir Covid-19 chez les adolescents. Il est particulièrement intéressant de voir que le vaccin Moderna Covid-19 peut prévenir l’infection par le SRAS-CoV-2 ». Stephane Bancel, PDG de Moderna, a déclaré mardi dans un communiqué.

Bancel a noté que la société soumettrait prochainement ses données à la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis et aux régulateurs du monde entier au début de juin pour demander l’autorisation d’utiliser le vaccin chez les adolescents.

L’étude a porté sur 3 732 participants, âgés de 12 à 17 ans, qui ont reçu soit deux injections du vaccin, soit un placebo. Après deux doses, aucun cas de virus n’a été observé dans le groupe vaccin, contre quatre cas dans le groupe placebo. Les données suggèrent une efficacité de 100% à partir de 14 jours après la deuxième dose, a déclaré la société.

En utilisant une autre définition de Covid-19 fournie par les Centers for Disease Control and Prevention, qui n’exige que les patients présentent un symptôme du virus et fournissent un test PCR positif, une efficacité du vaccin de 93% a été observée après la première dose.

La société a déclaré que le coup était « Généralement bien toléré » par les participants à l’étude, avec des résultats en ligne avec ceux observés chez les adultes.

«La majorité des événements indésirables étaient de gravité légère ou modérée», Moderna a déclaré dans un communiqué. «L’événement indésirable local sollicité le plus courant était la douleur au site d’injection. Les événements indésirables systémiques sollicités les plus courants après la deuxième dose d’ARNm-1273 étaient les maux de tête, la fatigue, la myalgie et les frissons.

La FDA devrait prendre environ un mois pour approuver l’utilisation du Moderna jab chez les adolescents. L’injection de Pfizer a été autorisée pour une utilisation chez les personnes âgées de 12 à 15 ans le 10 mai après un examen d’un mois.

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!