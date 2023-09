Un essai révèle que la MDMA est efficace contre le SSPT et est en passe d’être approuvée par la FDA

Les résultats d’un essai de phase III publiés cette semaine pourraient bientôt ouvrir la voie à une nouvelle ère pour le traitement du trouble de stress post-traumatique. L’étude a révélé qu’une combinaison de MDMA et de psychothérapie était efficace pour soulager les symptômes du SSPT par rapport à la thérapie standard. L’organisation à but non lucratif qui finance cette recherche prévoit désormais de demander l’approbation formelle de la thérapie assistée par la MDMA auprès de la Food and Drug Administration avant la fin de l’année.

MDMA est l’abréviation de 3,4-méthylènedioxy-méthamphétamine. C’est une drogue synthétique aux effets à la fois stimulants et psychédéliques. Il a été utilisé historiquement comme drogue récréative, sous le surnom de Molly. ou l’Extase. Et il a été classé comme un substance illégale contrôlée par le gouvernement fédéral américain depuis les années 1980. Mais depuis des décennies, certains psychologues et chercheurs ont expérimenté l’utilisation de la MDMA comme moyen de renforcer la puissance de la thérapie par la parole, en particulier pour le SSPT.

Ce mouvement autrefois naissant a pris beaucoup d’ampleur ces dernières années, grâce à des recherches prometteuses, quoique à petite échelle, et à l’évolution des attitudes sociétales autour de la légalisation de nombreuses drogues illicites. Une grande partie de cette recherche a été financée et organisée par l’Association multidisciplinaire pour les études psychédéliques (MAPS), un groupe de défense à but non lucratif. Plus récemment, MAPS a demandé avec succès à la FDA d’envisager l’approbation d’un traitement assisté par MDMA pour le SSPT. Approbation par la FDA d’un nouveau utiliser pour un médicament dépend généralement des données positives d’au moins deux études de phase III plus importantes – des données qui semblent désormais disponibles pour la thérapie assistée par MDMA.

Cette nouvelle étude a été publié Jeudi dans la revue Nature Medicine. Elle a impliqué plus de 100 personnes souffrant de SSPT modéré à sévère qui ont été randomisées en deux groupes : un groupe recevant un traitement standard et l’autre recevant un traitement associé à de la MDMA. Les deux groupes ont reçu trois séances chacun et ont été suivis pendant 18 semaines.

À la fin de la période d’étude, ont découvert les chercheurs, ceux qui suivaient une thérapie assistée par MDMA étaient en moyenne mieux lotis que le groupe témoin. Environ 86 % des membres du groupe MDMA ont obtenu une amélioration « cliniquement significative » de leurs symptômes, contre 69 % du groupe témoin, sur la base d’une échelle de mesure standard du SSPT. Et 71 % des membres du premier groupe se sont tellement améliorés qu’ils ne répondaient plus aux critères d’un SSPT actif, contre 48 % des seconds. Aucun problème de sécurité majeur n’a été identifié parmi les personnes prenant de la MDMA, bien que certains effets indésirables courants incluent des contractures musculaires, des nausées et des sueurs.

Les nouveaux résultats sont conformes aux conclusions du premier essai de phase III financé par MAPS, également publié en médecine naturelle en 2021. Mais la nouvelle étude, contrairement à la première, a pu inclure cette fois-ci un groupe de participants plus diversifié, un facteur important pour l’approbation de tout nouveau médicament ou thérapie. Bien que tout le monde ne semble pas réceptif à la thérapie assistée par la MDMA, le traitement pourrait constituer une nouvelle option précieuse pour les personnes qui n’ont pas répondu aux médicaments ou à la thérapie existants.

À la lumière des résultats prometteurs, il semble très probable que la FDA choisisse d’approuver le traitement assisté par MDMA pour le SSPT. Mais il pourrait y avoir des obstacles logistiques supplémentaires à franchir avant que ce traitement puisse être largement prescrit aux patients, selon le PA. La MDMA est actuellement classée comme substance contrôlée de l’annexe I par la Drug Enforcement Administration, une désignation donnée aux drogues considérées comme ayant un potentiel d’abus élevé et sans usage médical accepté.

MAPS poursuit sa demande et prévoit de soumettre sa demande d’approbation formelle à la FDA avant la fin de 2023. En cas de succès, la thérapie assistée par la MDMA pourrait être accessible au public dès l’année prochaine.

« Nous espérons que la thérapie assistée par la MDMA pour le SSPT sera approuvée par la FDA l’année prochaine – et que notre principe de science ouverte, livres ouverts inspirera les chercheurs à en faire la première des nombreuses thérapies assistées par les psychédéliques à être validées par une recherche diligente, » a déclaré Rick Doblin, fondateur et président de MAPS, dans un déclaration de l’organisation.